Konsum-Leiter Carsten Pille über das Arbeiten in Zeiten von Corona

„Ich wollte nicht hamstern“, sagt eine Kundin fast schon entschuldigend, als sie in das fast leere Regal mit Toilettenpapier greift. „Es ist zu Hause einfach nur alle.“ Die Leute, die auf der anderen Seite zu ausgedehnten Bunkerkäufen ansetzen, berufen sich vor Carsten Pille darauf, dass das jetzt alle machen – man hätte ansonsten ja keine Chance in Zeiten von Corona. Wie man es dreht: Die Situation in Leipzigs Supermärkten hat vor allem in den letzten Tagen an Absurdität gewonnen. Und Pille, Konsum-Filialleiter in der Hauptmannstraße im Leipziger Zentrum, ist mittendrin.

Er und sein Team erleben gerade eine, wie er es diplomatisch formuliert, „ungewöhnliche Situation“. Dort wo die einen ihre Sorge in Hamsterkäufen kanalisieren oder andere sich vielleicht das vorerst letzte Feierabendbier genehmigen, müssen sie dafür sorgen, dass alles läuft. Mit ihrer Präsenz und dem Alles-so-wie-immer-Gebärden Ruhe ausstrahlen, auch wenn es in ihnen zuweilen anders aussieht. Zumindest bei Carsten Pille scheint das zu funktionieren.

Desinfektionsmittel und Handschuhe für die Pfandannahme

„Ich stehe hier bis das letzte Päckchen verkauft ist“, sagt der 40-Jährige entschlossen. Er ist davon überzeugt, dass es soweit nicht kommen wird. Mehr will er deutlich machen, wie viel ihm daran gelegen ist, seiner Rolle als Nahversorger gerecht zu werden. Pflichtbewusst und unaufgeregt – zwei Attribute, die den Leipziger recht gut beschreiben. „Wir tun unser Nötigstes und sind für die Leute da, so wie es in anderen Berufen auch der Fall ist.“

Er weiß, dass seine 25 Mitarbeiter aktuell ein besonderes Risiko eingehen. Täglich halten sie unzählige Münzen und Scheine in ihren Händen. Kundenkontakt am laufenden Band. Desinfektionsmittel im Kassenbereich und die Anweisung, auf Körperkontakt zu verzichten – mehr ist nicht möglich. Für den Pfandbereich gibt es extra Handschuhe. Vor allem Letzterer, so Pille, sei gegenwärtig mit Skepsis von den Mitarbeitern beäugt worden. „Deshalb versuchen wir zumindest, wenn es möglich ist, an die Kunden zu appellieren, ihre Pfandflaschen in der nächsten Zeit daheim zu behalten.“

Blickt optimistisch in die kommenden Tage und Wochen: Konsum-Filialleiter Carsten Pille. Quelle: André Kempner

„Wir machen Umsätze, die höher sind als zu Weihnachten “

Verbieten können und wollen sie es nicht. Genauso wenig wie den horrenden Abverkauf einiger Produkte. Andere Lebensmittelhändler sind da bereits rigoroser. „Aber es ist schon teilweise erstaunlich“, sagt Pille, „wie die Menschen sich in ihrem Umgang mit der Situation unterscheiden.“ Am Morgen wäre ein Laster voll mit Ware angerollt, kommt er ins Erzählen. „Man hätte meinen können, die Leute haben an ihren Fenstern drauf gewartet.“ Das Toilettenpapier hätte die Kollegin nicht einmal auspacken müssen, da war es schon wieder weg.

Unklar für Pille. „Es gibt keine Knappheit. Die Lieferketten funktionieren. Die Regale sind einzig deshalb leer, weil wir auf diesen unerwarteten Andrang nicht vorbereitet waren.“ Der 40-Jährige spricht vom Ende der letzten Woche. Als bekannt gegeben wurde, dass Schulen und Kitas schließen, prasselte es auf die Konsum-Filiale im Zentrum nur so ein. „Wir machen Umsätze, die höher sind als zu Weihnachten.“

Schluss mit „Und-täglich-grüßt-das-Murmeltier“

Seit 15 Jahren ist Pille Filialleiter bei Konsum. 2014 kam er an den Standort in der Hauptmannstraße. Trotz all der Erfahrung ist so eine Situation auch ihm fremd. Letztens habe er mit einem ehemaligen Filialchef des Standortes geplaudert. Der habe erzählt, dass er so ein kollektives Bunkern nur aus den Jahren 78/79 kennt. „Strammer Winter muss das gewesen sein, die Leute haben alles gekauft, was nicht niet- und nagelfest war.“

Derzeit sei die Lage im Vergleich dazu noch moderat. Nur wisse man eben nicht, wann das Ganze vorbei ist, sagt Pille. Seine Mitarbeiter halten aber wunderbar durch. Darauf ist der 40-Jährige sichtlich stolz. „Auch wenn es etwas komisch klingt: Es ist für alle auch mal eine neue Form der Herausforderung.“ Nichts mit „Und-täglich-grüßt-das-Murmeltier“, der Regelbetrieb hat vorerst Pause.

Wenn die Kollegen mal zusammenkommen, ist das Coronavirus natürlich das Thema – so wie vermutlich in jeder Kantine oder jedem Personalraum Leipzigs. Man redet über neueste Entwicklungen, die Nachrichten. „Aber wir machen uns nicht verrückt, uns geht es gut. Wir rücken durch die ganze Situation noch enger zusammen. Außerdem verlassen sich die Leute auch auf uns.“

