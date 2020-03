Kontaktgruppe mahnt Veränderungen für Geflüchtete an – das Sozialamt kontert

Leipzig

Es dürfte eine Frage der Zeit sein. Noch wurde aus keiner Leipziger Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete eine Corona-Infizierung gemeldet, in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Max-Liebermann-Straße hingegen wurden Erkrankungen zweier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren bekannt; sie befinden sich in Quarantäne. In einem Schreiben mahnt die Kontaktstelle Wohnen nun dringenden Handlungsbedarf an, um das Infektions- und Ausbreitungsrisiko in den Einrichtungen zu minimieren.

„Gerade die ersten beiden Fälle in Leipzig zeigen, dass die verantwortlichen Behörden zwingend aktiv werden müssen“, sagt Stefan Kausch, Mitarbeiter der Kontaktstelle. Im Fall der Erstaufnahmeeinrichtungen ist der Freistaat Sachsen Betreiber, bei den Gemeinschaftsunterkünften (GU) die Stadt.

Dezentrale Unterbringung gefordert

Kausch und Team fordern „die sofortige dezentrale Unterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte und Erstaufnahmeeinrichtungen von Personen, die zu den Risikogruppen gehören und durch das Coronavirus besonders gefährdet sind.“ Da die Geflüchteten auf engstem Raum miteinander leben müssten, lasse sich eine Ausbreitung des Virus nicht kontrollieren.

Darüber hinaus verlangt der Verein die Freigabe leer stehender Zimmer und Etagen, um die Belegung zu entzerren. Eine Ausstattung mit ausreichend Desinfektionsmitteln und täglich mehrmalige Reinigung seien ebenso nötig wie Infomaterial zum Coronavirus und den Maßnahmen in den jeweiligen Muttersprachen. Auch W-Lan müsse für alle kostenfrei zugänglich sein, um direkte soziale Kontakte zu reduzieren und digitale Unterrichtsangebote für Kinder zu ermöglichen.

Keine Kommunikation mit dem Amt

Hätte die Kontaktstelle zuvor mit dem Sozialamt kommuniziert, der Forderungskatalog wäre wohl kürzer ausgefallen. „Für die Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt gibt es seit Beginn der so genannten Coronakrise regelmäßig Informationen“, erklärt Amtsleiterin Martina Kador-Probst. Unter anderem zählt sie Hinweise zu Hygiene-Regeln und zur Hotline des Gesundheitsamtes auf, auch mehrsprachiges Infomaterial gebe es teilweise schon seit Anfang März.

Um den Schutz der Bewohner und Mitarbeiter zu erhöhen, wurden Sachbearbeitungs-Vorgänge für die Leistungsberechtigten vereinfacht, beispielsweise Zusendung von Behandlungsscheinen und Wegfall von Unterschriftsleistungen. „Bei der städtischen Planung von erforderlicher Schutzausrüstung wurden die Unterkünfte ebenfalls mit berücksichtigt.“ Wenn die Stadt Leipzig die bestellten Waren erhält, werden auch die GU mit beliefert, so Kador-Probst.

Enge Abstimmung mit Hausleitern

Sie verweist auf die innere Struktur der Unterkünfte aus überwiegend abgeschlossenen Wohneinheiten, die bereits auf mehr Raum setzt: Im Leipziger Unterbringungskonzept liegt die Mindestwohnfläche bei 7,5 Quadratmetern pro Person und damit über der sächsischen Vorgabe von 6 Quadratmetern. Mit Hausleitern und Sozialbetreuungen stimmt sich das Amt ab, wenn es um andere Unterbringungsmöglichkeiten bei Risikobewohnern oder eine weitere Lockerung der Belegung geht.

Auch die Versorgung mit W-Lan, so die Amtsleiterin, ist in den meisten städtischen Unterkünften gesichert. Für jene, die noch nicht darüber verfügen, „befinden wir uns in einer schnellen Lösungsfindung“. Zusätzlich unterstütze das Personal die betroffenen Familien, um Unterrichtsmaterial für Schulkinder in der schulfreien Lernzeit zu beschaffen.

Hinweise sind willkommen

Die Forderung nach dezentraler Unterbringung schätzt Kador-Probst wegen der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt als unrealistisch ein. Dennoch: Sollte die Kontaktstelle als darauf spezialisiertes Projekt Potenziale für schnelleres dezentrales Wohnen sehen, „nehmen wir gern Hinweise auf“.

Doch wie ist die momentane Stimmung in den Unterkünften? „Bei uns ist sie allgemein entspannt“, sagt Basma Al-Hefel, die die Gemeinschaftsunterkunft der Johanniter-Unfall-Hilfe Leipzig/Nordsachsen an der Auenseestraße leitet. „Den Bewohnern fehlt allerdings die normale Alltagsroutine und die Beschäftigung. Mir ist aufgefallen, dass die Hilfsbereitschaft zugenommen hat – beispielsweise kaufen jüngere Bewohner für andere ein.“

Stimmung in Unterkunft entspannt

Al-Hefel und ihr Team haben alle in der Unterkunft Lebenden explizit über die aktuellen von der Regierung aufgestellten Regeln aufgeklärt. „Sie finden die Maßnahmen erforderlich und halten sich an die Ausgangsbeschränkung.“ Was die Forderung nach ausreichendem Platz angeht, bestätigt sie die Angaben der Sozialamtsleiterin. Social Distancing sei sehr wohl möglich und ein allgemeiner Abstand zu anderen Bewohnern gegeben. „Zum einen, weil die Bewohner den Ernst der Lage erkannt haben und sich entsprechend verhalten. Zum anderen, weil die Unterkunft aus mehreren Wohneinheiten mit jeweils eigenem Bad und Küche besteht.“

Von Mark Daniel