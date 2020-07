Leipzig

Nach seinem Tod am 28. Juli 1750 war der Thomaskantor umstritten, zum evangelischen Heiligen der Musik brachte er es erst später. Das am Dienstagabend zweimal in der Thomaskirche erklungene Konzert „In memoriam“ zum 270. Todestag zeigt auch die musikalischen Wurzeln des Genies. In seiner Begrüßung fragt Bachfest-Intendant Michael Maul: Wie kann es sein, dass dieser Lieferant von Gebrauchsmusik heute die Weltspitze der Kunstmusik markiert?

Erneuerer der Kirchenmusik

Dieses „In memoriam“ ist kürzer als in den letzten Jahren. Die aufgrund der Hygienebestimmungen weniger gedrängt besetzten Reihen ermöglichen eine durchluftete Aura. Thomaskantor Gotthold Schwarz weiß auf den Quadratzentimeter genau, an welchen Punkten des Voraltars er die 14 Sänger der von ihm 2012 gegründeten Leipziger Cantorey stehen lässt. Das Geflecht der solistisch und chorisch geführten Stimmen fügt sich zu klarem und beseeltem Klang. Gedenken, Freude und strömende Empathie werden zur intensiven Feier musikalischer Wege zu Bach. Die Dramaturgie der Programmgestaltung führt über wichtige Vorgänger zu einer Komposition, durch die Bach bereits mit 22 Jahren zum Erneuerer der protestantischen Kirchenmusik wurde. Mit der in Mühlhausen entstandenen Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ BWV 131 trennt sich Bach mit scharfem Schnitt von der Polyphonie des 17. Jahrhunderts. Abwechslungsreiche harmonische Wendungen und die sprungbereite Frische kommen in der kleinen Vokal- und Instrumentalbesetzung unter Führung von Johannes Unger an der Orgel hervorragend zur Geltung.

Textorientierte Gesangspraxis

Der Bassist Gun-Wook Lee und später der Tenor Christopher B. Fischer demonstrieren, wie Buxtehude und Bach die textorientierte Gesangspraxis im protestantischen Deutschland für die Kirchenmusik zu nutzen verstanden.

Auch Bachs Vorfahren erfahren eine Würdigung: Johann Christoph Bach galt als wichtigster Komponist der Musikerfamilie in der Generation vor Johann Sebastian. Johann Michael Bach, dessen Motette „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ auf dem Programm steht, wurde als Vater Maria Bachs zum Schwiegervater Johann Sebastians. „Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist“ ist eine der elf überlieferten Motetten des „Meininger Bach“ Johann Ludwig. Ausführlicher Applaus.

Von Ronald H. Dippel