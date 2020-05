Von der Kontakteinschränkung während der Corona-Krise sind Senioren in Wohnheimen als Zugehörige von Risikogruppen besonders betroffen. Für Abwechslung in einer Einrichtung in Probstheida sorgten jetzt drei Gewandhaus-Musiker. Kabarettist Thorsten Wolf macht sich ebenfalls für ältere Mitbürger stark.