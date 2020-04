Konzertgenuss vom Balkon aus: Begeisterung über Leipziger „Kultursendung“

Leipzig

Zum letzten Song tropft es zaghaft von oben, als beweine der Himmel das Ende des Konzerts am Ostersonntagabend. Kurz nachdem er sich beruhigt hat, regnet es erneut: Tütchen und Umschläge mit Trinkgeld fliegen von Balkons und aus Fenstern. Finale eines außergewöhnlichen Auftritts in außergewöhnlichen Zeiten – das Duo Laura Liebeskind und Martin Marschall ist Teil des nagelneuen Projekts „ KulturSendung“, das Künstlern vor Gebäuden oder auf kleinen Plätzen Corona-konforme Auftritte trotz gesperrter Bühnen ermöglicht – und dem Publikum Abwechslung von Beschränkungen.

Für Liebeskind und Marschall, beide professionell im Musik- und Theatergeschäft unterwegs, sind diese 30 Minuten vor einem Wohnhaus im Leipziger Nordwesten das Kultursendung-Debüt. Vor den auf mehrere Etagen verteilten Zuschauern schütteln sie fröhlich-unverkrampft einen perfekten Mix aus dem Repertoire. Sheryl Crows „All I Wanna Do“ zum Auftakt lockert die Stimmung, später singt Liebeskind den eigenen Song „Glücklich“ – ein musikalischer Wachrüttler mit der Botschaft, dass es den Betroffenen hierzulande in vielerlei Hinsicht besser geht als Anderen, auch in Bezug auf die Corona-Krise. Der Song soll Bestandteil des interdisziplinären Konzerts zum neuen Album ‚Das Glück“ sein – die für den 12. Juni geplante Show im Theater der Jungen Welt wackelt angesichts der aktuellen Lage allerdings.

Bedeutung von Empathie

Marschall sensibilisiert in seinen gefühlvollen Stücken „Nimm meine Hand“ und „Eine Welt“ für die Bedeutung von Empathie. Dazwischen betört Laura mit „Je veux“ von Zaz, und beide legen ihre fantastischen Stimmen auf den Bee-Gees-Oldie „How Deep Is Your Love“. Immer wieder prasseln Beifall und Juchzer zwischen den Stücken auf die beiden; Zwischen den Häusern winken sich bislang gegenseitig Unbekannte zu und wünschen sich schöne Ostern. „Zauberhaft“, freut sich eine ältere Anwohnerin.

„Diese Veranstaltungen geben auch unter niederdrückenden Sorgen einen emotionalen Moment der Zuversicht – und den Auftretenden ein kleines Einkommen“, lobt der Leipziger Michael Fernau, der in der vergangenen Woche im Innenhof eines Karrees im Bachstraßen-Viertel gleich zwei Konzerte erlebte – Arik Dov und Franziska Schmidt lieferten Folk, Ulrike Lichtenberg und Mark Hempel von der Band Lizzy McPretty beglückten mit Country und Jazz.

Pur und ohne Showgedöns

Ohne Zweifel befördern die gesellschaftlichen Konsequenzen aus der Virusgefahr gerade eine der Straßenmusik ähnelnde Veranstaltungsart – pur, ehrlich, ohne Showgedöns. Nicht neu, aber mit verändertem Hintergrund. Der Charme des Exklusiven, Unverstellten dürfte auch nach der Krise eine Zukunft haben. „Unser Künstler-Pool ist jetzt schon riesig“, sagt Veranstalter Andreas Hahn. Er hat bereits Anfragen, die KulturSendung auf andere Städte auszuweiten. „Sofort hat sich herausgestellt: Publikum und Auftretende haben eine Menge Spaß“, bestätigt er.

Das geht auch Laura Liebeskind und Martin Marschall so. „Eine wunderbare Atmosphäre“, schwärmt die Sängerin. „Die überwältigende Reaktion der Leute und die besondere Atmosphäre – das ist eine tolle Erfahrung.“

Buchungen kosten pro Viertelstunde 50 Euro für Einzelauftritte und 75 Euro in Duo-Konstellation. Alle Infos stehen auf www.kultursendung.de

Von Mark Daniel