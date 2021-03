Kostenlose Schnelltests in Leipzig: So ist der Stand am Dienstag

Leipzig

In vielen Leipziger Arztpraxen war es am Dienstag möglich, sich kostenlos auf Corona testen zu lassen. Bereits am Montag hatte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) dazu ein Rundschreiben verschickt, erzählte Dr. Anselm Krügel. Seine Praxis in Böhlitz-Ehrenberg gehört zu den sechs Corona-Schwerpunktpraxen in Leipzig.

„Alle Schwerpunktpraxen, aber auch viele andere Praxen in Leipzig, führen jetzt kostenlose Schnelltests durch“, sagte Dr. Krügel. Zur Abrechnung habe die KVS ihren Ärzten die Modalitäten am Montag mitgeteilt. Nun hänge es jeweils davon ab, ob eine Praxis schon genug Schnelltests ordern konnte.

Nicht nur Hausärzte zum Test berechtigt

Das bestätigte Dr. Sylvia Krug vom KVS-Vorstand. Zu den kostenlosen Tests seien nicht nur Leipzigs Hausarztpraxen berechtigt, sondern auch weitere Fachrichtungen wie Praxen für HNO, Lungenkrankheiten oder Gynäkologie.

Im Testzentrum auf dem Flughafen wolle die KVS nun zusätzliche Räume einrichten, in denen dann Gratis-Checks für symptomfreie Bürger angeboten werden – zu festen Öffnungszeiten und ohne Voranmeldung. Wie berichtet, fehlen dafür am Flughafen aber noch die Schnelltests, weil sie dort bisher überhaupt nicht eingesetzt wurden. Laut Dr. Krug könnte ein Mangel an Schnelltests in den nächsten Tagen auch noch einige Praxen betreffen. Es sei ratsam, dort vorher anzurufen und einen Termin zu vereinbaren.

Skepsis bei Kinderärzten und Apotheken

Der Anspruch auf einen Test pro Woche gilt laut einer Bundesverordnung auch für Kinder. Jedoch halten es nicht alle Leipziger Kinderärzte für klug, den Nachwuchs – solange er symptomfrei ist – in die meist voll besetzten Wartezimmer zu stecken.

Bei Leipzigs Apotheken herrschte am Dienstag oft noch Skepsis bis Ratlosigkeit vor. Zum Beispiel die Central-Apotheke in der Grimmaischen Straße hatte sich aber bereits für die Durchführung kostenloser Corona-Tests beim Gesundheitsamt angemeldet, so Inhaberin Sigrun Stenz. „Wir warten nur noch auf die Genehmigung des Amtes.“

Von Jens Rometsch