Landkreis Leipzig

Die Ausrichter der 23. Muldentaler Radlertour, der Landkreis Leipzig, der Kreissportbund und die IKK classic haben sich entschieden: Aufgrund der aktuellen Lage zur Coronakrise wird die traditionelle Muldentaler Radlertour sowie das 10. Lindenfest am 23. Mai in Lindhardt nicht stattfinden können. „Das ist für uns eine ungewohnte und schmerzliche Situation, die wir leider so hinnehmen müssen. Es ist das erste Mal, dass wir nach 22 Jahren eine Radlertour nicht durchführen dürfen“, erklärte Landrat Henry Graichen als Schirmherr der Tour.

Es gibt allerdings schon einen Ersatztermin. Auf Wunsch des Lindhardter Heimatvereins soll die Muldentaler Radlertour nach Lindhardt auf den 29. Mai 2021 verschoben werden. Im Naunhofer Ortsteil soll dann an diesem Tag das 10. Lindenfest in Verbindung mit Ihrem 30-jährigen Vereinsjubiläum gefeiert werden.

Von thl