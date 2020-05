Artist Gerd Voigt wird 75 – und bittet um Hilfe fürs Leipziger Varieté

Leipzig

Ein gewisser Herr Nietzsche stellte einmal schriftlich fest: „Jeder hat gerade so viel Eitelkeit, wie es ihm an Verstand fehlt.“ Von dieser These ausgehend, müsste sich Gerd Voigt vor Verstand kaum retten können. Die Eigenschaft, selbstdarstellerisch sein außergewöhnliches Leben als Artist auszubreiten, geht dem Leipziger völlig ab – obwohl dahinter reihenweise denkwürdige bis spannende Erlebnisse stecken. Am Freitag wird der Künstler 75 Jahre alt.

Angesprochen auf das Befinden und bevorstehende Eigenjubiläum, wiegelt Voigt gleich ab. „Ach, mir geht’s gut“, sagt er, „wichtiger ist die Situation meiner jungen Kollegen am Leipziger Varieté.“ Bekanntlich hat das Krystallpalast Varieté wegen der Pandemie wie alle anderen Bühnen geschlossen und kämpft um die Existenz. Seit Wochen sitzen dort jene Artisten der jüngsten Show „Reine Nervensache“ fest, die wegen der Pandemie nicht in ihrer Heimatländer reisen können.

Anzeige

Kampf gegen Insolvenz

Dem Mann mit der Spezialität des kunstvollen Kerzenbalancierens ist Unterstützung für die Bühne wichtig, an der sein Herz von Beginn an hängt. Als Katrin Troendle und Bert Callenbach 1994 das legendäre, im Krieg zerstörte Krystallpalast Varieté wiederbelebten, gehörte er zum Artistenstamm. Zur Eröffnung der Spielstätte 1997 stand er selbstverständlich auf der Bühne – und kämpfte mit, als kurz darauf die Insolvenz alles zunichte zu machen drohte. Voigt liebt die familiäre Atmosphäre in dem kleinen Privattheater, in dem er oft auftrat und sein 50-jähriges Bühnen-Jubiläum samt Abschied feierte. Bei jeder Premiere ist er Augenzeuge. „Mein zweites Wohnzimmer“ nennt er es dankbar.

Weitere LVZ+ Artikel

Dass es für den nun 75-Jährigen weder Selbstüberschätzung noch Selbstverständlichkeiten gibt, hängt eng mit seiner Vita zusammen: Der in den letzten Weltkriegs-Tagen im heute tschechischen Hrénsko Geborene musste 20-jährig ins Gefängnis, weil er als NVA-Unteroffizier Mitte der 1960er an der grünen Grenze zwischen Thüringen und Hessen heimlich mit drei Kameraden mit westdeutschen Zöllnern auf der anderen Seite gesellige Abende verbracht hatte. Wegen Feindverbindungsaufnahme und Verrat militärischer Geheimnisse bekam er zwei Jahre und zehn Monate Haft.

Artistik als Häftling gelernt

Ein dramatischer Einschnitt, der allerdings auch sein Faible für Akrobatik entscheidend verstärkte: Der einstige Möbeltischler und Hobbyjongleur teilte seine Zelle mit einem DDR-Artisten – und lernte von ihm die Kunst artistischen Handwerks. Nach seiner Entlassung erwarb Voigt einen Berufsausweis, spezialisierte sich ab den 1980ern auf Darbietungen mit brennenden Kerzen, Messern, Säbeln und Floretts. Auftritte führten ihn quer durch Europa.

Kurz nach der Friedlichen Revolution 1989 brachen allerdings zahlreiche Engagements weg, das Leben bekam plötzlich andere Schwerpunkte abseits von Kunstgenuss. Voigt wurschtelte sich mit Jobs in einem Versandhaus oder als Handwerker durch, dann wuchs die Zahl der Auftritte wieder. Virtuos ließ er vor allem Gläser oder mehrstufige Pyramiden aus silbernen Ständern mit brennenden Kerzen vor seiner Stirn schweben – balanciert auf der Klingenkante eines Messers.

Newcomer-Show fällt aus

Das tut der drahtige und sportliche Mann noch immer bei kleineren Veranstaltungen; rund zehn davon wurden aktuell coronabedingt gestrichen – wie auch die für Anfang Juli angesetzte zehntägige Newcomer-Show mit Absolventen renommierter Zirkusschulen im Varieté, an dessen Umsetzung Gerd Voigt zusammen mit dem künstlerischen Leiter Urs Jäckle gearbeitet hat. „Das schmerzt schon sehr“, sagt er.

Dass er auch seinen Geburtstag am Freitag nicht so groß feiern kann wie geplant, ist für ihn leichter verkraftbar. „Nun kommt nur der enge familiäre Kreis“, meint er – und blickt schon mal nach vorn. „Die 77 ist auch eine schöne Zahl, dann wird eben in zwei Jahren ausgiebig gefeiert.“ So oder so gilt: Geschenke sind ihm weit weniger wichtig als Unterstützung für das Krystallpalast Varieté, dessen Beirat er angehört. „Wer jetzt Gutscheine für künftige Shows kauft, sichert das Fortbestehen dieses wunderbaren Hauses“, betont er.

Hoffnung auf Normalität

Das Leben als Künstler – momentan ein besonderer Balanceakt. Doch wenn der ganze Spuk vorbei ist, wird man Gerd Voigt auch in der Magazingasse antreffen. Zum Beispiel, wenn die spektakuläre Show „Reine Nervensache“ wieder gespielt werden kann. Und davon, sagt er, geht er fest aus.

Lesetipp: Die Voigt-Biografie „Der Schwejk von Katharinenberg“ (Hanskarl Hoerning), erschienen im Engelsdorfer Verlag, 102 Seiten, 10 Euro.

Von Mark Daniel