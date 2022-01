Berlin/Dresden

Mit Blick auf die ansteigende Omikron-Welle hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Verkürzung der Quarantänedauer ins Spiel gebracht. Wie er am Montag gegenüber RTL erklärte, soll am Freitag auf einer Bund-Länder-Runde in Berlin darüber diskutiert werden. Bisher werden bei einer Infektion mit dem Virus von den Gesundheitsämtern in der Regel 14 Tage Isolation angeordnet, bei Kontaktpersonen zehn Tage. Aus Sachsen gibt es zum Vorstoß des Bundesministers bereits positive Signale.

Allen voran in der sächsischen Wirtschaft war am Montag Zustimmung zur Idee zu hören. „Wer keine Symptome aufweist, muss deutlich früher als bisher die Möglichkeit haben, sich frei testen zu können. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Wirtschaft und wichtige Bereiche der kritischen Infrastruktur durch weitreichende Personalengpässe vollständig zum Erliegen kommen“, erklärte Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer (IHK). Er fordert, dass die Politik Engpässe mit einer schnellen Anpassung der bisherigen Regeln unbedingt verhindere.

Im BMW-Werk vor den Toren Leipzig ist man ebenfalls für eine kürzere Isolation – aber auch mit Einschränkungen: „Wir würden eine Verkürzung der Quarantänefristen für Kontaktpersonen begrüßen – sofern keine medizinischen oder wissenschaftlichen Gründe dagegen sprechen“, sagte Unternehmens-Sprecher Kai Lichte.

Köpping: Entscheidung muss wissenschaftlich begründet werden

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) begrüßt die entfachte Diskussion, pocht aber auf ein konzertiertes Vorgehen. „Wichtig sind bundesweit einheitliche Regeln. Hier sind das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut gefragt, zeitnah einen Vorschlag zu unterbreiten“, so Köpping auf LVZ-Nachfrage. „Die Risiken müssen abgewogen und wissenschaftlich gut begründet sein. Gerade in Sachsen mit den hohen Inzidenzen hat sich gezeigt, welche Folgen hohe Infektionszahlen für Beschäftigte haben.“

Köppings Ministerium verweist zudem darauf, dass es in den Allgemeinverfügungen der Landkreise bereits die Regelung einer sogenannten Arbeitsquarantäne gebe. „Ist die Aufrechterhaltung der Pflege oder der medizinischen Versorgung trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten gefährdet, können asymptomatische positiv getestete Personen die berufliche Tätigkeit unter Beachtung von Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene ausüben“, so eine Sprecherin. Diese Unterbrechung der Quarantäne sei allerdings nur bei der Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Kliniken oder in der Altenpflege und ausschließlich für den Zeitraum der Tätigkeit möglich.

Aus Sicht der Mediziner ist bei einer möglichen Verkürzung auch die tatsächliche Ansteckungszeit der neuen Mutation von Bedeutung: „Wenn sich bestätigt, dass bei der Omikron-Variante die Inkubationszeit kürzer ist, dann kann eine verkürzte Quarantäne sinnvoll sein, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen“, sagte Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Ärztekammer. Zuletzt hatten wissenschaftliche Untersuchung den Verdacht geweckt, die neue Mutation sei nur etwa sechs bis acht Tage nach Infektion noch ansteckend – in diesem Zeitraum aber deutlich mehr als alle ihre Vorgängerinnen.

Der Wurzener Dr. Erik Bodendieck ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Quelle: Thomas Kube

RKI rät auch bei engen Omikron-Kontaktpersonen zu 14 Tagen

Wer sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Auf Anraten des Robert Koch-Instituts wird die Isolation in der Regel auf mindestens vierzehn Tage nach dem letzten Kontakt mit der Infektionsquelle festgelegt. Sollten Krankheitssymptome auftreten, kann die Quarantäne auch länger dauern. Enge Kontaktpersonen mussten bisher mindestens zehn Tage in Isolation. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt angesichts der Infektiosität von Omikron inzwischen aber auch für enge Kontaktpersonen eine 14-tägige Isolation.

Nachdem es in den USA zuletzt aufgrund von extrem vielen Omikron-Infektionen zu erheblichen Ausfällen in systemrelevanten Berufen gekommen ist, wurde die Quarantänezeit dort bei Menschen ohne Erkrankungen generell auf fünf Tage reduziert. In Großbritannien, Spanien und Portugal gilt aus denselben Gründen inzwischen eine Isolationszeit von maximal sieben Tagen – so sich keine Krankheitssymptome bei den Betroffenen zeigen.

Am Montag stieg die Zahl der beim Robert-Koch-Institut registrierten deutschen Omikron-Fälle auf 30.000 – darunter 16.000 innerhalb einer Woche. Ein Prozent der Betroffenen musste mit einer schweren Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt werden. In Sachsen sind bisher 178 Omikron-Fälle bekannt, wovon 36 in Laboren sequenziert wurden. Das ist eine Verdreifachung der Zahlen aus der Vorwoche.

Von Matthias Puppe