Interessengemeinschaft sächsischer Landeskulturverbände fordert 20 Millionen-Schutzschirm

In einem offenen Brief hat sich die Interessengemeinschaft der Landeskulturverbände in Sachsen, ein Verbund elf sächsischer Verbände, an die Staatsregierung gewandt, um auf die Notlage der freien Kultur im Freistaat aufmerksam zu machen. Darin heißt es: „Von Künstlerhäusern, soziokulturellen Zentren und Kulturhäusern, freien Theaterensembles und Spielstätten, Kunstvereinen und kleinen Galerien, Kunstschulen, Amateurtheatergruppen, Festivals, Musikerinitiativen, Kunstwerkstätten, kleinen Kulturvereinen bis hin zu sparten- und ressortübergreifend arbeitenden Initiativen der Freien Szenen. Sie alle haben hohe Einnahmenverluste erlitten und sind existenziell bedroht.“

Funktionierende Beispiele

Der Koalitionsvertrag erkenne an, „dass die Kultur ein zentraler Baustein unserer Demokratie ist und diese befördert. Darin heißt es deshalb auch: Wir stärken Musikschulen, soziokulturelle Zentren und die Freie Kulturszene als verlässliche Partner der Kulturellen Bildung und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Diesem Bekenntnis gelte es Rechnung zu tragen. Allein in der Soziokultur und bei den freien Theater-Spielstätten seien monatlich 1,4 Mio. Euro Einnahmenverluste zu verzeichnen. „Deshalb fordern wir die Staatsregierung auf, sich schützend vor die von Bürgern getragenen Kultureinrichtungen zu stellen und einen Schutzschirm für die freien Träger der sächsischen Kulturlandschaft aufzuspannen.“ Einen „Schutzschirm für freie Kulturträger in allen Sparten und für deren Vermittlungspartner von 20 Millionen Euro.“ Mit den Corona-Förderrichtlinien für die Musikschulen oder die sächsischen Sportvereine gebe es dafür bereits funktionierende Beispiele. Ein Schutzschirm für freie Kulturträger könnte ebenso funktionieren.

„Freie Szene und die freien Kulturträger fest im Blick“

Als Reaktion darauf ließ gestern Jörg Förster in seiner Funktion als Pressesprecher des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus auf LVZ-Anfrage wissen: „Wir haben die freie Szene und die freien Kulturträger bei unserer Arbeit fest mit im Blick und sind auch mit der Interessengemeinschaft Landeskulturverbände Sachsen im engen Austausch. Die Forderungen der IG sind unserem Haus bekannt. Derzeit sind wir noch im internen Austausch, so dass ich aktuell noch nicht darüber berichten kann. Sobald die Abstimmung abgeschlossen ist, werden wir gern darüber informieren.“

