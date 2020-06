Kupfersaal in Not: Ohne Veränderung ist im Herbst Schluss

Leipzig

Es war noch lange nicht Frühling, als im Kupfersaal die Hoffnungen blühten: Ein gut gefüllter Veranstaltungskalender für 2020 mit spannenden Künstlern sowie zahlreichen Anfragen von Firmen für Buchungen deuteten auf das erfolgreichste Jahr seit dem Bestehen hin. Ende Juni jedoch ist die Situation dramatisch auf links gezogen – wegen des Corona-Desasters müssen sich die Betreiber ernsthafte Gedanken über die Zukunft machen.

Die Leere in Saal, Programm und den Kassen entsprechen einander. Nur die Köpfe sind gefüllt – vor allem mit der Frage, wie man die Kehrtwende schaffen kann. Die Antwort ist stets dieselbe: Wenn die Abstandsregel aufgeweicht oder abgeschafft worden ist. „Bis zum Herbst muss das passiert sein, andernfalls sind wir gezwungen zu schließen“, sagt Geschäftsführer Marcus Müller, früher Betreiber des Plan B. Allein die geplatzten Veranstaltungen zu Bachfest, Chorfest und Buchmesse haben ein riesiges Finanzloch gerissen. Die beiden Festangestellten sind längst auf Kurzarbeit gesetzt, rund 15 Minijobber fallen notgedrungen durchs Raster. Müller arbeitet sich vor allem am Krisenmanagement ab, unterstützt von Konrad Stöhr, dem Vorsitzenden des Fördervereins Kupfersaalfreunde.

Das Verschobene verschoben

Bis Ende Juni steht der Ausfall von 56 Veranstaltungen zu Buche. „Viele Gastspiele wurden auf den Herbst verschoben – und wegen der anhaltenden Verbote nun noch einmal auf Anfang 2021“, erzählt Stöhr. Das größte Problem ist die Ungewissheit. „Wüssten wir, dass sich ab dem Datum X die Lage halbwegs normalisiert, hätten wir eine Perspektive, auf die wir hinarbeiten können“, beschreibt es Müller.

Aktuell darf der Saal mit höchstens 150 Leuten gefüllt sein – vor der Krise lag die Maximal-Kapazität bei 560. Dass es nun trotzdem einen Sommerspielplan gibt, hat viel mit Symbolik und nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun. „Uns geht es darum zu signalisieren, dass es uns noch gibt“, betont Stöhr, „in puncto Einnahmen sind wir weit von einer schwarzen Null entfernt.“

Bockhorst und Masomi kommen

Am Mittwoch gastiert Poetry-Jungstar Helene Bockhorst unter dem Pseudo-Status „ausverkauft“, für Kabarettist Sulaiman Masomi gibt’s noch Karten. „Der Verkauf läuft insgesamt schleppend, da viele potenzielle Besucher noch zögerlich sind“, sagt Marcus Müller. „Aber wir können versichern: Die Abstandsregel wird bei uns penibel eingehalten.“ Beim Eintritt und bei Bewegung durch die Räumlichkeiten wird um das Tragen von Masken gebeten, fürs Sitzen können sie abgenommen werden. Außerdem werde verlässlich gelüftet.

Die zu Beginn der Krise schnell ausgezahlte staatliche Hilfe in Höhe von 9000 Euro war nach zwei Wochen aufgebraucht. Der Eigentümer der Räume hat sich bereit erklärt, die Miete zu stunden – der Aufschub der Zahlungen bedeutet allerdings auch, langfristig eine finanzielle Bugwelle vor sich herschieben zu müssen. Auch deshalb zählt jeder Euro. In einer Crowdfunding-Kampagne kamen zuletzt gut 2600 Euro zusammen. „Mut machen uns auch Spenden an den Freundeskreis mit Kommentaren wie: ,Ihr seid toll, wir wollen, dass es weitergeht“, berichtet Stöhr.

Corona setzt schmerzhafte Zäsur

Der Kupfersaal war nach langem Leerstand im September 2017 eröffnet worden, er bietet Lesungen, Kabarett, Shows, Comedy und Musik mehrerer Spielarten. Im bis dato so erfolgreichen Betrieb setzt Corona eine schmerzhafte Zäsur.

Bei aller Existenzsorge: Gedanken ans Aufhören verdrängt man im Team – und plant lieber für ein Happy End: Wer den Kupfersaal mit einer Spende ab 40 Euro unterstützt, bekommt ein Ticket für eine Danke-Gala, die am 4. September im Kupfersaal eingeplant ist. Und zwar fest.

Infos zu Spielplan und Spendenweg stehen auf kupfersaal.de.

Von Mark Daniel