Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sind am Montag in Teilen zu ihrem regulären Fahrplan zurückgekehrt. Wie das kommunale Unternehmen bekannt gab, verkehren mehrere Straßenbahnen und Busse wieder im Zehn-Minuten-Takt. Erst im Dezember hatten die Verkehrsbetriebe das Inkrafttreten eines Sonderfahrplans verkündet. Personalengpässe hatten eine entsprechende Reaktion notwendig gemacht.

Laut Frank Viereckl, dem Sprecher der Leipziger Gruppe, lag die Abwesenheitsquote bei den Verkehrsbetrieben in den vergangenen vier Wochen rund fünf Prozent höher als sonst. „Kollegen sind in Quarantäne, kümmern sich um Angehörige, fallen auch länger aus beziehungsweise sind auch erkrankt“, sagte er der LVZ am Montag.

Abwesenheitsquote ist weiter rückläufig

Inzwischen sei die Abwesenheitsquote aber wieder rückläufig, sie liege noch 1,5 Prozent über dem jahresüblichen Wert. Die Leipziger Gruppe führt das auf gesunkene Inzidenzwerte, aber auch auf steigende Impfquoten und einen besseren Umgang mit den 3G-Regeln am Arbeitsplatz zurück. Die Verkehrsbetriebe beschäftigen eigenen Angaben zufolge etwa 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind 1500 im operativen Fahrgeschäft tätig.

Für einige Linien bleiben Änderungen allerdings bestehen: Den LVB zufolge verkehren die Straßenbahnen 2, 8 und 10 von Montag bis Samstag tagsüber nur im 20-Minuten-Takt; Linie 2 befördert Fahrgäste zudem nur zwischen Grünau-Süd und Naunhofer Straße. Tram 14 fährt montags bis samstags alle 15 Minuten.

Auch auf Buslinien gilt ein geändertes Abfahrtsintervall: So fährt Bus 89 nur aller 15 Minuten ab, ebenso die Linien 60, 65, 70, 74 und 90. Zwischen einigen Teilabschnitten wurde die Frequenz auf 30 Minuten gestreckt. (Detaillierte Informationen unter l.de/verkehrsbetriebe)

LVB nehmen Omikron „sehr ernst“

Die Kapazitäten der Tram 11 werden hingegen verstärkt: Den Angaben zufolge soll es zusätzliche Fahrten zum Schulbeginn- und Ende geben. Linie 11, die den Leipziger Norden und Süden verbindet, gilt als eine der Hauptadern der Verkehrsbetriebe. Die Linien 2, 8 und 10 fungieren hingegen als Ergänzungslinien für die jeweiligen Hauptrouten 1, 15 und 12.

Die Beeinträchtigungen, die die LVB zum Ende des vergangenen Jahres zu spüren bekam, könnten dabei nur ein Vorgeschmack auf das gewesen sein, wovor Experten seit Tagen warnen: So wird befürchtet, dass die hochansteckende Omikron-Mutation die Quarantänezahlen hochschnellen und Bereiche der kritischen Infrastruktur lahmlegen könnte. Die Verkehrsbetriebe nehmen demnach „die sich anbahnende Omikron-Welle sehr ernst“, wie Sprecher Viereckl betonte.

