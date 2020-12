Beim Corona-Talk am Dienstagabend in der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung sezierten führende Mediziner des St.-Georg-Klinikums die Gegenwart und gaben Prognosen für den weiteren Corona-Verlauf ab. Dabei formulierten die Professoren Christoph Lübbert, Armin Sablotzki und Michael Borte klare Appelle an die Bevölkerung.