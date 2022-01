Auch im dritten Jahr der Pandemie ist die Dunkelziffer der Corona-Infektionen in Deutschland groß. Das liegt auch an den noch immer sehr begrenzten Testkapazitäten, die nun für die Allgemeinheit weiter eingeschränkt werden müssen. Umso mehr kommt es wieder auf jede(n) Einzelne an, einander zu schützen, argumentiert Matthias Puppe.