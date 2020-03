Leipzig

Die italienischen Patienten, die vor einer Woche am Universitätsklinikum Leipzig aufgenommen worden, befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Das teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Insgesamt sei die Zahl der Covid-19-Patienten am UKL noch klein, dies läge auch in der Zusammenarbeit mit dem Klinikum St. Georg, das als erste Anlaufstelle die Leipziger Fälle aufnimmt.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Aktuell stehen 36 Betten für die Versorgung von Covid-19-Intensivpatienten zur Verfügung. Die Kapazitäten sollen schrittweise ausgebaut werden: Teile des Aufwachraums im zentralen OP-Bereich werden zum Intensivbereich umgerüstet. Letztendlich sollen insgesamt 200 Intensivbetten für erwachsene Patienten zur Verfügung stehen. Für nicht intensivpflichtige Covid-19-Patienten stehen 1450 Betten bereit.

Von fbu