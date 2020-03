Land unter in der Wirtschaft – Coronavirus wirft Leipzig zurück

Leipzig

Der Corona-Schock jagt weltweit durch die Wirtschaft – auch Leipzig bleibt nicht verschont. Wie lange können Unternehmen und Kulturbetriebe die Stornierungen und Ausfälle kompensieren, bevor die ersten in die Knie gehen? Welche staatlichen Hilfsinstrumente gibt es, und was ist aus Sicht der Betroffenen dringend geboten, um Entlassungen und Insolvenzen zu vermeiden? Darum drehte sich das zweite LVZ-Forum zum Coronavirus am Freitagabend, das erneut ohne Publikum stattfand, aber live bei LVZ.de übertragen wurde. Anita Kecke, Chefin vom Dienst, erörterte die wirtschaftlichen Folgen mit sechs Gästen, die dicht am Thema dran sind: Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer und selbst Unternehmer in Wermsdorf, Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig, Axel Hüpkes, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Sachsen und Hoteldirektor in Leipzig, Michael Jakubek, Geschäftsführer von Lüco Messebau Ost, Verlegerin Nora Pester vom Verlag Hentrich & Hentrich sowie Dietrich Enk, Top-Gastronom und Präsident des sächsischen Unternehmerverbandes.

Wie ist die aktuelle Situation?

Michael Jakubek, Lüco Messebau: Uns geht’s nicht so gut. Seit Anfang des Jahres geht es Schlag auf Schlag, wurden Messen in Frankfurt, Berlin, Leipzig abgesagt. Bis in den Mai/Juni hinein fallen zehn Veranstaltungen aus. Wir haben bisher einen von zehn Mitarbeitern entlassen. Im Moment sind wir noch mit dem Rückbau von Messeständen beschäftigt. Auf keinen Fall will ich mein super Personal verlieren. Jetzt bauen wir erst einmal Überstunden ab. Ich hoffe, wir kommen bis zur nächsten großen Messewelle im Juni hin.

Nora Pester, Verlegerin: Das größtes Problem sind nicht die vierstelligen Standgebühren für die Buchmesse, die wir nun einbüßen. Und von denen wir noch hoffen, dass wir sie zurück bekommen. Viel schlimmer ist: Unser komplettes Frühjahrsprogramm ist unsichtbar und findet nicht den Weg zum Leser.

Dietrich Enk, Gastronom: Durch die Absage der Buchmesse verlieren wir mindestens ein Vierteljahr Arbeit, die zur Vorbereitung geleistet worden ist.

Axel Hüpkes, Hotelier: 80 bis 90 Prozent der Hotelbetten in Leipzig stehen gerade leer, wir haben eine Masse von Stornierungen für die nächsten zwei bis drei Monate bekommen. Wir befinden uns in einem Tunnel, in dem wir kein Licht sehen. Wir haben eine Situation, die lähmt. Ich bekomme täglich Anrufe von Hoteliers, die fragen, was sie tun sollen.

Kristian Kirpal, Industrie- und Handelskammer: Die Aufträge der letzten Monate sind ganz einfach weg, das holt man nicht mehr auf. Mit Krediten werden wir das nicht schaffen. Wenn der Auftrag ausgefallen ist, wie soll man dann den Kredit bedienen? Der nächste Schritt ist, dass kein Konsum mehr stattfindet, dass eine Kettenreaktion ausgelöst wird, die als nächstes bei den Einzelhändlern ankommt.

Volker Lux, Handwerkskammer: Wir hatten bisher 30 Anrufe von Betrieben, bei denen Land unter ist. Im Kammerbezirk gibt es 12 000 Betriebe mit 80 000 bis 90 000 Mitarbeitern. Ein Drittel der Betriebe haben weniger als fünf Mitarbeiter. Aber Kreditzusagen oder Fremdkapital werden diese Unternehmen nicht retten.

Was taugen staatliche Hilfsinstrumente?

Nora Pester, Verlegerin: Die Verlage leben jetzt noch von den Erlösen des Herbstprogramms. Unsere Autoren bekommen keine Ausfallhonorare, wenn sie nicht vertraglich zugesichert waren. Der gesamte Veranstaltungsbereich, sowohl von Seiten der aktiven Kreativen als auch der Organisatoren, ist also betroffen. Die Steuernachzahlungen und insbesondere die Vorauszahlungen, die zum 31. März fällig werden, kratzen massiv an der ohnehin sehr dünnen Liquiditätsdecke. Diese Zahlungen sollten ausgesetzt oder gestundet werden.

Kristian Kirpal, Industrie- und Handelskammer: Jeder Unternehmer versucht, seine Probleme erst mal selbst zu lösen. Doch man sollte da nicht zögern und sich bereits jetzt mit der Arbeitsagentur auseinandersetzen.

Axel Hüpkes, Hotelier: Den monatlichen Kosten können wir gerade keinen Umsatz entgegenbringen. Deswegen müssen wir uns sämtlicher Schubladen bedienen, die es gibt. Ich denke an Gästetaxe, Gebühren für die Außengastronomie, an sieben Prozent Mehrwertsteuer, an die Wasserwerke – es muss was auf kurzem Weg passieren. Wir brauchen was Greifbares, was schnell zur Verfügung steht. Die Politik muss jetzt ein Dienstleister sein, der uns allen hilft. Dietrich Enk, Gastronom: Mit einem Impfstoff oder dem Abflachen der Mortalität ist uns noch nicht geholfen. Es wird ein paar Monate dauern, bis wir das alles aufgeholt haben. Wir machen gerade eine Menge Erfahrungen als Gesellschaft. Da sollte man Sachen auch mal lockern und wieder besser zugänglich machen.

Volker Lux, Handwerkskammer: Das Kurzarbeitergeld hätten wir vor einer Woche noch beklatscht, jetzt ist es da. Hauptthema ist aber, dass wir Liquidität in den Firmen behalten müssen. Die Banken sollten den Hahn offen lassen, Überschreitungen beim Dispo zulassen. Auch das Arbeitszeitgesetz ist möglicherweise eine Hürde, um wieder zu gesunden, nachdem die Krankheit überwunden ist. Bei allen Akteuren wird Sensibilität gebraucht für die Situation, in der sich Unternehmer befinden. Es gibt grundsätzlich eine Problemlösungskompetenz in Sachsen. Betriebsinhaber sollten dringen mit ihren Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern sprechen, wie sich die Steuerschuld reduzieren lässt.

Von Kerstin Decker