Landratsamt erlässt Allgemeinverfügung für Altenburger Land – weitere Events abgesagt

Altenburg/Schmölln

Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie sind im Altenburger Land immer stärker zu spüren: Nachdem am Mittwoch bereits die Stadt Altenburg entsprechend Weisungen für Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern in der Skatstadt ausgegeben hatte, zieht nun das Landratsamt nach. Am Freitag erließ die Kreisverwaltung eine Allgemeinverfügung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit. Diese gilt ab sofort – und ist teils noch rigoroser als das Altenburger Gegenstück.

Harte Auflagen für Veranstaltungen

So sind bis auf weiteres alle Veranstaltungen, Ansammlungen sowie Versammlungen und Demonstrationen mit über 500 Teilnehmern im Kreis untersagt. Dies gilt sowohl für Zusammenkünfte unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. Veranstaltungen mit 50 bis 500 Teilnehmern sind nur unter Auflagen zulässig. Die Organisatoren haben dabei eine Risikoabwägung nach dem Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vorzunehmen, eine Registrierung der Teilnehmer sicherzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass Personen mit respiratorischen Erkrankungen keinen Zugang zur Veranstaltung erhalten. Die getroffenen Maßnahmen müssen dokumentiert und für zwei Monate nach der Veranstaltung aufbewahrt werden. Sie sind auf Verlangen dem Gesundheitsamt vorzulegen. Die Auflagen gelten auch für Gaststätten, bestätigte das Landratsamt auf Anfrage noch einmal ausdrücklich.

Absagen in und um Altenburg

Parallel dazu wurden am Freitag weitere geplante Veranstaltungen im Kreis abgesagt:

Das für den 20. März geplante Frühlingskonzert des Schlossvereins mit der Freien Grundschule Christian Felix Weiße entfällt. Gleiches gilt für das Benefizessen für das Residenzschloss am 28. März. Bereits erworbene Tickets werden bei Rückgabe erstattet.

Abgesagt ist auch das für Samstag geplante Konzert des Folkmusikers Andreas Schirneck im Quellenhof Garbisdorf. Ein Nachholtermin steht bislang nicht fest.

Die Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft Altenburger Land entfällt ebenfalls. Die Veranstaltung war für den 16. März angesetzt.

Ausfallen wird daneben auch der für kommenden Freitag, den 20. März geplante Jahresempfang der Meuselwitzer Stadtratsfraktionen. Dieser sollte in der Bluechip-Arena stattfinden.

Geschlossen bleiben die Türen am Wochenende auch in der aktuellen Playmobil-Ausstellung im Schlossmuseum. Nach Abstimmung mit OB André Neumann haben die Verantwortlichen entschieden, alle Ausstellungsbereiche für zunächst zwei Tage zu schließen. Wie es danach weitergeht, darüber soll die Öffentlichkeit in der kommenden Woche informiert werden.

Auch Schmölln betroffen

Auch im Schmöllner Raum müssen durch die Ausbreitung des Virus zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden:

Entfallen werden die für den 17. März angesetzte Gesprächsrunde in der Stadtbibliothek, die Gründungsveranstaltung des Freundeskreis „ Schmölln international“ am 18. März, der für den 18. März geplante Vortrag „ Italien – immer eine Reise wert“ im Sparkassensaal, das Osterbrunnenfest in Wildenbörten am 5. April, das Schmücken der Ostergirlande am Marktbrunnen am 8. April sowie das Marktfest am 9. Mai.

Verschoben wird das für den 12. und 13. April geplante Schaudrechseln im Knopf- und Regionalmuseum. Die Einrichtung bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Eine laufend aktualisierte Übersicht über die Veranstaltungsabsagen der Region finden Sie auf www.lvz.de/region/altenburg.

Von Bastian Fischer