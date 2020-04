Leben in Isolation: Geschichten aus Quarantäne-Stuben im Kreis Leipzig

Elstertrebnitz

Vor einem Jahr buchte Kornelia Luckert-Knoblauch mit ihrem Lebensgefährten eine Reise nach Marokko. „Für mich das erste Mal Afrika“, sagt die Vorsitzende des Pegauer Elsterchores und freute sich auf das exotische Urlaubsziel. Am 11. März ging es los.

Marokko-Urlaub wurde jäh unterbrochen

„Wir waren beide ziemlich aufgeregt, denn ich fliege nicht so gern. Aber alles war perfekt, der Flug, der Empfang in Marrakesch, das erste Hotel. Eine Woche Rundreise, danach eine Woche zum Verwöhnen in Marrakesch.“ Dann kam die schlimme Nachricht – ausgerechnet am Freitag, dem 13. – alle Flughäfen machten dicht, nichts ging mehr. „Wir wollten uns eigentlich mit Freunden treffen, die zufällig die gleiche Reise gebucht hatten, nur drei Tage zeitversetzt“, erzählt die 65-Jährige. „Aber deren Reise wurde abgesagt und unsere Rundreise ging weiter.“ Das Paar aus Elstertrebnitz blieb noch zum 17. März, doch der Urlaub war schon längst kein Urlaub mehr. Alle öffentlichen Gebäude und Parks hatten geschlossen und die Hotelgäste mussten auf ihrem Zimmer essen.

„Nun sind wir zum Glück wieder in der Heimat, befinden uns noch in häuslicher Quarantäne, obwohl wir negativ auf Corona-Viren getestet wurden“, erzählt die Chorvorsitzende aus Elstertrebnitz. „Also halten wir die Füße still, erledigen Arbeiten in Haus und Garten und versuchen, diese Tage so gut es geht, zu überstehen.“ Die Kinder und Enkel wohnen weit weg, doch zum Glück gebe es das Telefon. Und mit den Nachbarn spreche man mit gebührendem Abstand über den Zaun. „Das ist nicht schlimm.“

Nur Ostern war immer ein Familienfest. Da haben die Enkel im Garten die Eier gesucht und man traf sich zum Essen in trauter Runde. „Dieses Jahr sind wir auf unsere Zweisamkeit beschränkt“, sagt die Elstertrebnitzerin und bedauert, keine Ausflüge unternehmen zu können. Außerdem vermisst sie ihre Chorarbeit. „Wir hatten für dieses Jahr so viel Schönes geplant an Konzerten und Auftritten. Aber wir dürfen uns nicht zu den Proben treffen.“ Jeder übe für sich zu Hause und müsse Geduld haben, bis es wieder in gewohnten Bahnen weitergehen kann. Gesundheit sei im Moment das Wichtigste.

Von Kathrin Haase