Leipzig

Der Zustand eines italienischen Covid-19-Patienten in Leipzig hat sich über Ostern weiter verschlechtert. Der Mann war im Herzzentrum Leipzig schon vor anderthalb Wochen an eine sogenannte künstliche Lunge angeschlossen worden, was für die Ärzte die letzte Behandlungsmöglichkeit ist.

Relativ junger Patient

Wegen des sehr schlechten Verlauf seit Freitag sei seine Lebenserwartung nun noch mal rapide gesunken, sagte Kliniksprecher Stefan Möslein am Dienstag. Es handele sich um einen relativ jungen Patienten unter 40 Jahren, der keinerlei Vorerkrankungen gehabt habe.

Am Herzzentrum wird noch ein zweiter, mehr als 70 Jahre alter Patient aus Italien behandelt. Sein Zustand sei „kritisch-stabil“. Auch er werde immer noch auf der Intensivstation betreut. Insgesamt werden in Sachsen sieben Patienten aus Italien behandelt. Sie waren Ende März nach Deutschland geflogen worden. Ein 57 Jahre alter Mann aus Norditalien war in der Uniklinik Leipzig gestorben.Lesen Sie auch:

Von LVZ