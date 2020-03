Leere Diskos: Coronavirus verdirbt Leipziger Clubgängern die Feierlaune

Leipzig

Sie wollen feiern, so lange es noch geht. „Nächste Woche wird eh alles dicht gemacht“, mutmaßt Tim Köbe. Also noch ein letztes Mal die Nacht von Samstag auf Sonntag durchtanzen – oder zumindest am Rand einer leeren Tanzfläche mit dem Kopf nicken. „All You Can Dance“ in der Moritzbastei. Draußen haben der 20-jährige Lokführer und seine Clique den Gesundheitsfragebogen der Stadt ausgefüllt. Sie haben angekreuzt, dass ihnen das Atmen leicht fällt, ihre Körpertemperatur normal ist, sie zuletzt weder in Südtirol waren noch wissentlich einem Menschen begegnet sind, der sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat. Die Türsteherin hat anhand des Personalausweises geprüft, ob Name und Adresse stimmen.

Wo warten mehr Keime: An der Supermarktkasse oder im Club?

Ein gewisser Fatalismus prägt die Partystimmung. „Wenn es passiert, passiert es“, sagt Gina Peter, ebenfalls 20. Ihre Freundin Berenice Wenzel, Studentin wie sie, witzelt: „Schön, wenn die Prüfungen ausfallen.“ Kurz wird sie ernst. „Ansonsten ist das alles ganz schön doof.“

Das alles – damit meint sie die Eigendynamik, die sich entwickelt hat, seit im Dezember in einer fernen Millionenstadt ein neuartiges Coronavirus aufgetaucht ist. Weltweit haben sich seither mindestens 160.000 Menschen infiziert. Mehr als 6000 sind an den Folgen gestorben. „Es ist richtig zu versuchen, die Ausbreitung zu verlangsamen“, findet die 22-jährige Maria Seifert. „Weil das Virus für einige so gefährlich ist.“ Aber, so fügt ihre Freundin Hanna Löb an, „ich sitze täglich an einer Supermarktkasse. Es ist viel wahrscheinlicher, dass mich dort jemand ansteckt.“

110 Besucher statt wie sonst 800

In der Moritzbastei kommen sich die Partygäste in der Tat nicht sonderlich nah. Gegen halb eins drängeln sich hier sonst um die 800 Nachtschwärmer. Heute hat der Türsteher mit dem Zählmaschinchen bisher nur 110 Mal draufgeklickt. „Keine Leute, keine Stimmung“, findet drinnen der 24-jährige Manuel Kurz, der sich die Feier anders vorgestellt hat.

Der Gesundheitsfragebogen ist in Leipzig aktuell erst ab 200 Besuchern Pflicht. Viele Clubs haben am Wochenende daher die Gästezahl plus Personal auf 199 begrenzt. „Hoffentlich erreichen wir die überhaupt“, sagt Sebastian Seifert, Geschäftsführer der Innenstadtdisko L1. Der Chef sitzt selbst am Einlass. Viertel vor eins steht der Zähler bei 64. In normalen Zeiten sind es in der Hochphase 500 bis 600 Menschen. „Wir wollen so viel wie möglich noch mitnehmen“, gibt Seifert zu. „Schließlich muss ich meine Leute bezahlen.“

Diesmal ohne Erdnuss-Schälchen

Der Andrang auf der Tanzfläche ist auch im Twenty One überschaubar. Zu keiner Zeit müssen die Türsteher Leute abweisen, um unter 200 zu bleiben. „Ich bin froh, dass es so wenige sind“, sagt Anna Lars, 42. „Sonst würde ich gehen, ich will mich nicht anstecken.“ Die Schälchen mit Erdnüssen und Salzstangen, die sonst den Durst der Tänzer vergrößern und manchem Keim die Reise zu einem neuen Wirt ermöglichen, fehlen heute wohlweislich.

Vor dem Elsterartig reagiert der Mann am Einlass gereizt auf die Frage, ob’s drinnen voll sei. „Heute nicht.“ Mehr als 200 lasse man auf keinen Fall rein. Immerhin: Anderswo darf gar niemand feiern. Nachtcafé, TV Club, Distillery, Institut fuer Zukunft, Werk 2, Ilses Erika, Sax – auf den jeweiligen Internetseiten sind Freitag und Sonnabend nach und nach die Absagen aufgeploppt.

„Als Club sind wir das Extrem und ein Hotspot für leicht ansteckende Krankheiten“, schreiben die Nachtcafé-Betreiber. „Wir freuen uns auf die Zeit nach C.“ In Dölzig wollten die Macher der Sax-Großraumdisko nicht „auf eine Verbotsverfügung von staatlichen Stellen warten“. Auch bei weniger als 1000 Gästen sei es „verantwortungslos“, jetzt zum Tanz zu bitten.

Hey Freunde des Nachtcafes, - aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir uns dazu entschlossen den Betrieb ab sofort... Gepostet von Nachtcafe Leipzig am Freitag, 13. März 2020

Welche Verantwortung schwerer wiegt – die für die allgemeine Gesundheit oder die wirtschaftliche gegenüber dem Personal – darüber haben sie sich im Tanzcafé Ilses Erika noch bis Samstagmittag die Köpfe heiß geredet, berichtet Betreiber Jörn Drewes. Tags zuvor wollten sie die Sache noch durchziehen, mit Anwesenheitsliste, Einwegbechern für die Gäste und Einweghandschuhen fürs Personal. Dann die Kehrtwende: „Kamin an, Robinson Crusoe aus dem Regal geholt und Internet auslassen!!!“, lautete auf Facebook plötzlich die Empfehlung.

Die Distillery-Crew versucht ebenfalls, der selbst verordneten Zwangspause eine positive Seite abzugewinnen: „Vielleicht ist es auch eine Chance, Zeit für sich und die Liebsten zu finden, die man sonst im stressigen Alltag denkt, nie zu haben! Es wird bald Frühling! Geht raus an die Luft, genießt die Natur.“ Für Entspannung im Grünen hat Kerstin Becker aber jetzt einfach zu viel Lust auf Tanzen. „Wir sind extra aus Dresden hergefahren“, sagt die 56-Jährige. Der erdige Blues der Kaiser Sisters im Tonelli’s ist genau ihr Ding. „Über Corona machen wir uns heute Abend keine Gedanken“, stimmt ihr Mann Stefan zu.

Und wenn sich die Gäste ihre Tickets mal nicht erstatten lassen?

Frank Metz alias Tonelli, Wirt der Musikkneipe, kann sich das Virus hingegen nicht so leicht aus dem Kopf schlagen. Statt der sonst 100, 120 Gäste sind immerhin rund 50 da. Doch er rechnet fest damit, „dass das Nachtleben bald ganz dicht gemacht wird“. Er unterstützt die Behörden, den Gesundheitsfragebogen hat er ausgelegt, obwohl gar keine 200 Menschen in seinen Laden passen. Bislang haben aber nur zwei Gäste das Formular ausgefüllt. „Falls meine Einnahmen bald komplett wegbrechen, kriege ich ein Riesenproblem“, sagt er. „Die Miete muss ich ja trotzdem bezahlen.“

Um die Zukunft sorgt sich auch das Institut fuer Zukunft (IfZ). „Wir haben eigenständig alles abgesagt, weil die Stadt sich nicht durchringen konnte, Veranstaltungen zu verbieten“, erklärt Mitbetreiber Xavi Thiem. Wer jetzt noch Partys organisiere, handle unverantwortlich. Mehr Hilfe erwartet das Team des Technoclubs von der öffentlichen Hand in finanziellen Belangen: „Wir hoffen inständig, dass nicht nur Banken und Großkonzerne“, heißt es in einem Facebook-Post, „sondern auch Akteure aus der freien Szene Unterstützung erfahren.“ Die Bedrohung sei existenziell. Den Exitus zu verhindern, dabei könnten auch die Gäste helfen, die nun zu Hause bleiben mussten, bitten die IfZ-Leute: Man nehme Tickets selbstverständlich zurück, klar, aber jeder solle „diese Entscheidung zumindest überdenken, falls das für euch gerade möglich ist“.

In Anbetracht der aktuellen Gesundheitslage, die sich quasi stündlich durch die Ausbreitung von COVID-19 verschärft,... Gepostet von Institut fuer Zukunft am Donnerstag, 12. März 2020

Für Sonntagabend haben sich einige Clubbetreiber zu einem Krisentreffen verabredet. Es ist schwer vorstellbar, dass das Leipziger Nachtleben demnächst wieder tobt. Selbst wenn sie ihre Diskotheken nicht bald auf behördliche Anordnung schließen, wie viele von ihnen erwarten: Für die meisten lohnt es sich derzeit ohnehin kaum, ihre Läden zu öffnen.

