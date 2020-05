„Lehrer, kommt Eurer Aufgabe nach!“: Mutter aus Leipzig versteht Kritik an Schulöffnung nicht

Leipzig

In Sachsen haben seit 20. April die Prüfungsvorbereitungen für die Abiturienten begonnen, seit Anfang Mai können auch die Viertklässler in Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen wieder in ihre Klassen. Alles erfolgt unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften. Es ist eine Herausforderung für Schüler und Lehrer sich in dieser neuen Situation zurecht zu finden, keine Frage. Nun endlich dürfen ab 18. Mai auch all die anderen Kinder wieder mal einen Blick in ihre Schulen werfen. Doch schon gibt es eine hitzige Diskussion, dass die Arbeit in der Schule gefährlich ist und die Öffnung der Schulen von fehlendem Verantwortungsbewusstsein zeugen. Ist das wirklich so? Ich habe da erheblich Zweifel – und lasse in diesem Protestbrief gern alle teilhaben an der realen Bildungspraxis der letzten Wochen.

Nur fünf Tage Schule am Gymnasium?

Unser jüngstes Kind geht in die 4. Klasse einer Leipziger Grundschule und ist mit Begeisterung seit 14 Tagen täglich von 7.30 Uhr bis 13 Uhr wieder im Schulalltag. Sein großes Geschwisterkind besucht ein Leipziger Gymnasium hat voller Erwartung und Zuversicht gehofft, zumindest tageweise wieder in die Schule gehen zu können, aber diese Hoffnung wurde ihm durch die letzte email der Schule genommen. Ganze 5 Tage Schule im Juni wurden den Kindern in Aussicht gestellt. Obwohl zahlreiche Gymnasien in Leipzig durchaus kreativere Konzepte anbieten, zum Beispiel: der wochenweise Wechsel zwischen Präsenzzeit und Lernzeit, 3-4 Tage Schule in jeder Woche oder auch Unterricht in zwei Schichten. Auf diese Art und Weise haben die Schüler*innen zumindest eine Regelmäßigkeit in ihrem Schulalltag und eine reelle Chance Unterrichtsstoff zu festigen und auch neu zu lernen.

Gemäß der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie vom 12.05.2020 wird in den weiterführenden Schulen ausdrücklich eine Beschulung im Wechsel-Model gefordert, das heißt Präsenzzeit im Unterricht und Lernzeit zu Hause. Wie dieses geforderte Wechselmodell organisiert wird, dies obliegt der Schulleitung. Der Schulleitung eines Leipziger Gymnasiums sollte jedoch keinesfalls gestattet sein, sich über diese Allgemeinverfügung hinwegzusetzen und das eigene „Ein-Wochen-Modell“ vorzulegen.

Kultusministerium muss Festlegungen für alle Schulen treffen

Unter diesen Voraussetzungen muss dann konsequenterweise auch darüber nachgedacht werden wie deutschlandweit unter solch unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen ein einheitliches Abitur geschrieben werden kann. Dies ist schlichtweg nicht möglich. Es ist in der aktuellen Situation unabdingbar, dass durch das Kultusministerium genau festgelegt werden muss, wie viele Schulstunden oder auch Tage jede Schule an Präsenzzeit für unsere Kinder zu organisieren hat. Wieso gibt es beispielsweise kein Schichtsystem, jüngere Klassen kommen regulär am Morgen zur Schule und ältere Klassen gegen Mittag und werden bis zum späten Nachmittag unterrichtet. So hätte sicherlich jeder Schüler mehr als nur noch 5 Tage in diesem Schuljahr Unterricht. Um es auf den Punkt zu bringen, es besteht wieder Schulpflicht für unsere Kinder und das ist auch gut so! Sollten Kinder chronisch krank oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sein am Schulalltag, d.h. der Präsenzzeit teilzunehmen, dann ist dies eine Einzelfallentscheidung und nicht auf die Mehrheit der Schüler*innen zu übertragen.

Kinder fühlen sich im Stich gelassen

Wie sollen wir Eltern und vor allem die Kinder darauf reagieren? Die Kinder fühlen sich im Stich gelassen, finden die Aussicht auf 5 Tage Schule im Juni sinnlos und haben berechtigte Sorgen, dass dies nur Gelegenheit sein wird für die Lehrer um fehlende Noten zu verteilen - oder wollen wir sagen „ergattern“? Diese Sorge scheint nicht unbegründet, da die letzte E-Mail der Klassenleitung vor allem auf bevorstehende mögliche Lernerfolgskontrollen in der Präsenzzeit hinwies. Da fragt man sich als Eltern: Wovon will Lehrer bitte Lernerfolgskontrollen schreiben, wenn kein Unterricht stattfand? Was ist das Ziel dieser Lehrer bzw. der Schule? Schüler für ein paar Tage einbestellen, Fachlehrer durchjagen und Noten abhaken? Sollte in der jetzigen Situation nicht oberstes Ziel in den Schulen sein, die Schüler*innen zu motivieren, wieder in den Alltag zu integrieren, die unterschiedlichen Lernerfolge der Kinder während der Zeit des Homeschoolings zu berücksichtigen und Lücken zu schließen? In der Grundschule unseres jüngsten Kindes funktioniert der Unterricht in halber Klassenstärke tadellos und ab 18 Mai kommen auch die anderen Klassen wieder täglich zur Schule - es funktioniert also mit entsprechender Führung und Engagement der Lehrer.

Homeschooling in der Corona-Krise ist für Kinder und Eltern eine große Herausforderung. Die Praxis zeigte: Der digitale Unterricht funktionierte oft noch nicht. Quelle: privat

Homeschooling hat bei Kindern und Eltern Spuren hinterlassen

Die letzten 8 Wochen Homeschooling haben nicht nur bei den Kindern sondern auch den Eltern Spuren hinterlassen. Ich kann nur von den Schulen meiner Kinder und stellvertretend für fast alle Schulen der Kinder von befreundeten Eltern sprechen. Nur wenige Lehrer haben sich seit der Schließung der Schulen wirklich um Kontakt mit den Kindern bemüht. In der Schule meiner Kinder gibt es ein Lernportal über die Webseite der Schule und Lernsax. Lehrer*innen stellen auf diese Weise Lernmaterial zur Verfügung und die Schüler*innen können bearbeitete Materialien, Arbeitsblätter, Aufsätze etc. weiterleiten.

Von funktionierendem Online-Unterricht Lichtjahre entfernt

Von der Nutzung digitaler Möglichkeiten für einen Online-Unterricht z.B. über Skype oder Zoom sind wir Lichtjahre entfernt. Wir freuen uns gerade über schlichte Arbeitsblätter, Tafelbilder oder ähnliches. Diese sind selbst in den naturwissenschaftlichen Fächern so rar, dass wir uns über jedes kreative Blatt eines Lehrers so freuen, als wären Ostern und Weihnachten auf einen Tag gefallen. Liebe Lehrer, die Vermittlung des Lernstoffs z.B. in den Fächern Physik und Mathe funktioniert nicht indem man Buchseite und Heftseite bei Lernsax angibt, es funktioniert ebenso wenig in Geschichte, Geographie und GRW wenn man Schlagwörter bei Lernsax eingibt. Das ist nicht mal ansatzweise der Versuch Unterrichtsstoff zu vermitteln!

Wenn sich Lehrer bereits in der ersten Woche der Schulschließung unter Angaben von Lehrbuchseiten und Arbeitsheftseiten für 2 Wochen abmelden, sich die Zusendung dieser Hausaufgaben ausdrücklich verbieten und zur Lösung derer auf das Internet verweisen, dann ist das mehr als befremdlich. Seit mehr als 6 Wochen wartet mein Kind auf eine Antwort auf eingereichte Aufsätze und Ausarbeitungen – nichts, Stillschweigen, allgemeine Sendepause von Seiten der Lehrer. Da sitzt Kind da, allein am Rechner, seit Wochen nun schon, schreibt seitenweise und schickt es voller Erwartung an die Lehrer und es passiert einfach nichts, keine Auswertung, keine Einschätzung, kein Feedback. Was ist da los? Kurzarbeit kann es nicht sein, Überarbeitung auch nicht, bei fehlender Präsenzzeit an der Schule, möglicherweise die Vorstellung man habe seit Mitte März Ferien?

„Lehrer, kommt Euren Aufgaben nach, wie wir alle auch“

Des Weiteren kamen Bemerkungen, dass Bildung eigenverantwortlich durch die Schüler*innen durchzuführen sei. Sicherlich im Ansatz korrekt, aber unter einem anderen Hintergrund. Dieser Hinweis entbindet die Lehrer nicht in der aktuellen Situation von ihrer Pflicht ihrem Bildungsauftrag in vollem Umfang nachzukommen. Mann oder auch Frau im Coronaausnahmezustand, täglich auf Arbeit und zusätzlich gestresst durch Beschulung der Kinder zu Hause möchte in diesen Momenten durch die Wohnung laufen und schreien: „Lehrer, kommt verdammt nochmal Euren Aufgaben nach, wie wir alle auch! Denn ihr bezieht weiterhin volles Gehalt. Ansonsten wäre es angebracht den zeitlichen Aufwand, den aktuell Eltern zu Hause mit der Betreuung und Beschulung ihrer Kinder haben finanziell aufzuwiegen und Euch in Rechnung zu stellen.“

Mein Mann und ich arbeiten beide in systemrelevanten Berufen und waren somit durchweg beruflich im Einsatz. Unsere Kinder haben wir in den letzten 8 Wochen jeden Tag für mindestens 8-9 Stunden allein zu Hause gelassen. Unser großes Kind hat sich in dieser Zeit nicht nur um seine Schulaufgaben, sondern auch um die seines kleinen Geschwisters gekümmert und ihm geholfen. Anfänglich war es insbesondere für die Kinder extrem schwierig sich in der neuen Situation zurechtzufinden und zu organisieren. Auch ältere Kinder sind nicht im Handumdrehen in der Lage sofort eine Lernstruktur für die unterrichtsfreie Zeit zu finden und umzusetzen. Am späten Nachmittag oder Abend haben wir dann versucht mit den Kindern bearbeitete Aufgaben durchzuschauen und gelernt. Dies ist nicht immer gelungen, da Unlust, Heulanfälle, hysterische Schreikrämpfe und allgemeine Bocklosigkeit uns gelegentlich im Tagesablauf störten. Auch die elterliche Motivation fiel intermittierend auf den Nullpunkt. Nicht erledigtes Schulpensum der Woche haben wir dann versucht, am Wochenende und auch in den Osterferien nachzuholen.

Im Verlauf der Wochen stellte sich uns immer häufiger die Frage, was machen wir hier eigentlich? Wir rennen jeden Tag zur Arbeit, lassen unserer Kinder über Wochen allein zu Hause, in den Medien die Diskussionen über Corona-Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen etc. Menschen diskutierten wie sie ihre Tage ausgestalten, da kamen Vorschläge wie Spaziergänge, Basteleien, Sport etc. Wir hatten definitiv kein Problem unsere freie Zeit auszufüllen, sondern ein schlechtes Gewissen unseren Kindern gegenüber und auf alle Fälle zu wenig Zeit um all unseren Aufgaben gerecht zu werden.

Mit Masken zum Unterricht: In Sachsen sind Schüler in den Klassenstufen 5 bis 12 verpflichtet, die Maske bei sich haben, wann und wie sie zu tragen ist, legen die Schulen selbst fest. In den Klassen 1 bis 4 gibt es keine Maskenpflicht. Quelle: dpa

Fazit: Homeschooling funktioniert so nicht!

Die Quintessenz der letzten 8 Wochen Homeschooling ist für uns folgende: Es funktioniert nicht! Es ist auch kein „ Homeschooling“, denn dies kann man nur so bezeichnen, wenn es freiwillig erfolgt und auch die erforderlichen Ressourcen wie Zeit, Lernmaterial und natürlich auch die intellektuellen Voraussetzungen dafür im „Home“ vorliegen. Man nennt es auch so, weil ein Unterrichtender zu Hause bei den Kindern verweilt und dort die Aufgaben des Lehrers übernimmt und unterrichtet. Dies ist aber bei uns und fast all unseren Freunden und Bekannten nicht der Fall, da die Mehrheit in systemrelevanten Berufen arbeitet. Man sollte den Begriff „ Homeschooling“ also für zahlreiche Familien, die ihre Kinder, so wie wir über Wochen sich selbst überlassen haben in „Selflerning“ umbenennen. Der Erfolg dieses Experiments ist also maßgeblich vom Lehrer abhängig, dessen verlängerter Arm über Lernsax, Schulportale, Arbeitsblätter etc. seit 8 Wochen bis in die Zimmer unserer Kinder reicht. Wir haben im Zimmer unseres Kindes nur wenige dünne Lehrerärmchen gesehen. Die wenigen starken Lehrerarme konnten wir an einer Hand abzählen.

Fazit für uns: Wichtig ist, die Kinder bei Laune zu halten und sie glücklich und gesund zu sehen. Es ist mit Sicherheit nicht die Aufgabe der Eltern, Schulstoff als Zweitjob zu vermitteln. Wir sind in unseren Berufen mehr als genug eingespannt. Wie kann es sein dass in dieser ach so solidarischen Zeit einige Lehrkörper so unsolidarisch mit ihren Schüler*innen und gleichbedeutend mit deren Eltern umgehen. Sie bekommen für ihre Arbeit volles Gehalt im Gegensatz zu vielen anderen Berufsgruppen.

Ihr Verhalten zeigt für mich auch Spuren von Egoismus. Im Umkehrschluss erwartet der Lehrkörper ja auch, dass Supermärkte geöffnet sind, Amazon 24 Stunden rund um die Uhr parat ist, die Post pünktlich zugestellt wird und man bei Krankheit auch den Arzt jederzeit aufsuchen kann. Soviel ich weiß, wurde keinesfalls eine Bildungsquarantäne erlassen.

Keine Sonderbehandlung für bestimmte Berufsgruppen

In diesem Kontext möchte ich ausdrücklich auf alle Berufsgruppen (Verkäufer*innen, Altenpfleger*innen, Schwestern, Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, Postangestellte, Polizei, Apotheke u.v.a.) hinweisen, die ungeachtet der allgemeinen Beschränkungen und Quarantänemaßnahmen täglich, in der Nacht im Schichtdienst und an den Wochenenden ihrer Arbeit nachgegangen sind. Die meisten dieser berufstätigen Mütter und Väter freuen sich nicht nur über Applaus sondern über gesunden Menschenverstand und Pragmatismus. Besonders aber freuen sie sich, wenn Berufsgruppen, die jetzt wieder in ihren Beruf einsteigen, nicht meinen, sie bedürfen einer gesonderten Behandlung und Wertschätzung.

Es gibt Momente da möchte ich allen zurufen, die bisher ohne Pause für alle da waren, legt mal für ein bis zwei Wochen die Arbeit nieder. Schließt die Supermärkte, Tankstellen, Amazon, Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäuser und kümmert und beschult Eure Kinder, da viele Lehrer dazu nicht in der Lage sind oder es vielleicht einfach nicht wollen. Vielleicht wäre dann der Moment, in der eine Gesellschaft aufwacht und darüber nachdenkt, wo wir Defizite haben. Die haben wir überall und in der Krise werden sie deutlich. Am deutlichsten haben sie sich für uns im Bildungssystem offenbart. Ein qualitativ gutes Homeschooling kann nicht in die Hände eines einzelnen Lehrers gelegt werden, es bedarf einer professionellen Kontrolle.

„Mama, nicht dass ich nach Corona weiter mit Maske zur Schule muss“

Wie es an der Schule unseres großen Kindes weitergeht, wird sich zeigen. Bedauerlich und erschreckend ist der tolerierte Alleingang einzelner Schulen.

Entschuldigend möchte ich einzelnen Lehrern aus der Schule meines Kindes danken, die sich beispielhaft in diesen widrigen Umständen um die Bildung ihrer Schüler bemüht haben und immer erreichbar waren. Ebenso gilt der Dank der Klassenlehrerin meines jüngsten Kindes, die sich ebenfalls im Rahmen ihrer Möglichkeiten extrem engagiert hat und für uns und unsere Kinder täglich erreichbar war und für jedes Problem ein offenes Ohr hatte.

Ich habe diesen Artikel anonym geschrieben, nicht weil ich Angst um mich habe sondern um meine Kinder. Denen vielleicht durch diese kritischen Zeilen auch Nachteile entstehen könnten. Mein großes Kind sagte mir gerade: „Mama, nicht das ich nach Corona auch noch mit Maske zur Schule gehen muss.“ Schade, dass es so denkt.

Anmerkung: Der Name der Verfasserin des offenen Briefes ist der Redaktion bekannt. Aus vorgenannten Gründen bat sie aber um Anonymität.

