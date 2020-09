Leipzig

Butter, Zucker und Mehl, etwas Kokosraspel. Mehr braucht es nicht, um ein Zeichen an freischaffende Künstler zu senden, die wegen der Corona-Pandemie eine schwere Zeit erleben. Zumindest nicht, wenn diese Aufgabe in den Händen von Jürgen Kleinert liegt. Auf der flachen Hand präsentiert Kleinert den „ Kulturtaler“. Ein Mürbeteiggebäck, hell gebacken, herrlich krümelig und handgeformt. Denn Jürgen Kleinerts Hände sind Bäckerhände. Und Klavierspielerhände.

„Für den Kulturtaler mussten wir gar nichts Neues erfinden. Wir konnten auf das zurückgreifen, was bereits vorhanden war“, erklärt Kleinert mit entspannter Miene. Er meint nicht nur sein Bäckerhandwerk, sondern auch ein Netzwerk in der Leipziger Kulturszene und den dafür aufgespannten „ Kulturfallschirm“. Und es mutet wie ein Gleichnis für die Zerbrechlichkeit der Situation Freischaffender an, dass die Kekse in der Hand und im Mund zerbröckeln.

Anzeige

Zehn Filialen in und um Leipzig

Seit 34 Jahren leitet der gelernte Bäcker, Konditor und Lebensmittelingenieur die Handwerksbäckerei Kleinert mit zehn Filialen in und um Leipzig. Bekannt ist die Backstube vor allem für ihre Lerchen aus Mürbeteig, Marmelade und Marzipan, die rund 20 Prozent des Jahresumsatzes des Familienunternehmens ausmachen.

Weitere LVZ+ Artikel

Mit der Spezialität decken sich hauptsächlich Touristen ein. Die Bewohner aus Stadt und Umgebung versorgt Bäcker Kleinert etwa mit Hochzeits-, Geburtstags- und zuletzt mit Torten zum Schulbeginn. So eine Torte liefert Kleinert gerne persönlich und auch mal dekoriert mit frischen Blumen aus. Bis die Corona-Pandemie im Frühjahr vorerst einen Schlussstrich unter Feierlichkeiten und Tourismus zog.

Je 20 Keks-Cent als Spende

In den vergangenen Monaten sind die Menschen vor allem wegen Brot und Brötchen in die Bäckerei gekommen. Und für den einen oder anderen Kulturtaler. Zwischen Juni und Anfang September gingen rund 675 Stück für je 1,30 Euro über die Ladentheke. Davon gingen 20 Cent als Spende an den Leipziger Kulturfallschirm, der im selben Zeitraum in die zweite Runde ging.

„Für den Moment haben wir unseren Zweck erfüllt“, sagt Jan Thomas vom Kulturprojektbüro Grote & Thomas. Gemeinsam mit Geschäftspartner Kim Grothe hat der Musikwissenschaftler zu Beginn der Pandemie im März buchstäblich über Nacht ein Crowdfunding ins Leben gerufen mit dem Ziel, freischaffenden Künstlern in Leipzig, denen ihre Einnahmen wegbrachen, schnell und direkt unter die Arme zu greifen.

Geld wird gleichmäßig aufgeteilt

„Es ist Teil meines Demokratieverständnisses, selbst aktiv zu werden, bis staatliche Prozesse in Gang gekommen sind“, erklärt Thomas. Die genaue Summe steht voraussichtlich Ende der Woche fest. Insgesamt bewege man sich bei rund 50 000 Euro aus erster und zweiter Runde, schätzt Thomas. Das Geld wird gleichmäßig unter knapp 200 Künstlern aufgeteilt.

Mit seinen Talern steuert Bäcker Kleinert 135 Euro bei. Seine Idee wurzelt in einem Anruf der Leipziger Kultur-Beraterin Franziska Franke-Kern (Accolade PR), die sich der Organisation des Kulturfallschirms im Frühjahr anschloss. „Mir geht es nun vor allem darum, für die Situation der freien Kulturschaffenden langfristig zu sensibilisieren, damit neue Perspektiven für die Szene geschaffen werden und diese dem harten Wandel trotzen können“, sagt sie.

„Clärchen“-Lerchen 2019

Zusammengearbeitet haben der Bäcker und die PR-Managerin bereits im Clara19-Festjahr, als Kleinert der Pianistin Clara Schumann seine Lerchen als „Clärchen“ widmete. Kleinert schätzt klassische Musik und spielt selbst Piano. Aber um die Nachbarn nicht allzu sehr zu quälen, kredenzt er auch mal Schlager. Udo Jürgens zum Beispiel. „Aber bitte mit Sahne“ passt übrigens hervorragend zum Kulturtaler.

www.leipziger-kulturfallschirm.de

Von Nadja Häse