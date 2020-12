Leipzig: Nach Weihnachten droht der Corona-Kollaps

Leipzig

Es ist ein dramatischer Appell aus dem Leipziger Rathaus: „Der Lockdown zeigt Stand heute keine Wirkung. Wir sind von einer Entspannung der Lage weit entfernt“, sagt Stadtsprecher Matthias Hasberg und verweist auf die dramatische Entwicklung der Infektionszahlen. In der ersten Woche seit Inkrafttreten der verschärften Corona-Regeln in Sachsen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Messestadt fast verdoppelt. Am Wochenende wurde mit 677 neuen Fällen ein neuer Höchststand vermeldet. Ein Vergleich macht die kritische Lage besonders deutlich: In der gesamten ersten Welle der Pandemie bis Ende April waren es weniger Fälle (562) als an diesem vierten Adventswochenende.

Ein weiterer Wert bereitet dem Corona-Krisenstab im Rathaus ebenfalls Sorgen: Innerhalb von einer Woche erhöhte sich die Zahl der aktiven Infektionen um mehr als 700 auf 2245. Damit ist aktuell jeder 267. Einwohner der Messestadt infiziert, dazu kommen 7200 Kontaktpersonen in Quarantäne – Tendenz steigend. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagmorgen bei 272,8 (+119,6 zur Vorwoche). Von den moderaten Infektionsraten von Anfang Dezember ist auch Leipzig inzwischen weit entfernt.

„Wir hätten in Leipzig längst Bilder wie in Bergamo “

„Wenn wir nicht so ein gut ausgebautes Gesundheitssystem hätten“, sagt Hasberg, „dann hätten wir in Leipzig längst Bilder wie in Bergamo.“ Wie im Frühjahr in Norditalien spitzt sich auch in den Kliniken der Messestadt die personelle Lage gerade dramatisch zu. Zwischen zehn und 20 Prozent der Schwestern und Pfleger sei bereits wegen Covid-19 krankgeschriebenen. „Wir haben zwar noch Betten, Technik und Beatmungsgeräte, aber es fehlen die Menschen, die sie bedienen können“, schlägt Leipzigs Stadtsprecher Alarm. Krankenhäuser wie das St. Georg, die Uniklinik und das Herzzentrum, die bislang Patienten aus den noch heftiger betroffenen Regionen Chemnitz und Dresden aufgenommen haben, sind am Limit.

Hasberg warnt: Setze sich diese Entwicklung fort, sei spätestens in zehn bis zwölf Tagen, also zu Beginn des neuen Jahres, keine Behandlung weiterer Corona-Patienten mehr möglich. Derzeit liegen 296 Patienten mit Sars-CoV-2 in den Krankenhäusern der Messestadt, davon 67 Intensivpatienten mit Beatmung. 87 der Erkrankten sind aus Leipzig, die anderen wurden aus anderen Regionen eingeliefert oder verlegt. 68 Corona-Tote – einer mehr als am Montag – wurden bislang gezählt. Die allermeisten davon waren laut Hasberg über 80 Jahre alt. Und auch hier gibt es einen weiteren Fakt, der Sorgen macht.

Ausbrüche in 13 Leipziger Altenpflegeheimen

Insgesamt 13 Pflegeheime in der Stadt haben momentan mit Ausbrüchen zu kämpfen. 56 Bewohner sind aktuell mit Corona infiziert. Die düstere Prognose aus den Kliniken: Nur jeder zweite Über-80-Jährige, der auf eine Corona-Intensivstation kommt, hat statistisch eine Überlebenschance. Probleme machen auch immer mehr Erkrankungen bei Jüngeren: „Die Langzeitfolgen werden zunehmend sichtbar“, schildert Hasberg Erfahrungen der Mediziner. „Auch 20- bis 30-Jährige brauchen teilweise Wochen und Monate, um sich von einer Erkrankung zu erholen“

Die Stadt hat daher zwei dringende Appelle: Keine Reisen zu Weihnachten zu Verwandten und eine maximale Einschränkung der persönlichen Kontakte, fordert Hasberg die Menschen auf, bei der Eindämmung der Pandemie zu helfen. Das Gesundheitsamt sei schon jetzt überlastet. Obwohl die Zahl der Mitarbeiter von 120 auf 300 mehr als verdoppelt wurde, sei eine Kontaktverfolgung nur noch ersten Grades möglich.

Kontrollen, Schnelltests und Hausbesuche

Im Bereich der Pflegeheime ist zumindest seit dieser Woche eine Kontrolle der Lage in Sicht: 70.000 Schnelltests seien soeben geliefert worden, um jeden Besucher auf Corona untersuchen zu können, berichtet Hasberg. „Davon erhoffen wir uns Entlastung.“ Auch die Kontrollen, ob Quarantänemaßnahmen eingehalten werden, würden ausgeweitet, die Teams aufgestockt. Hausbesuche finden auch an den Feiertagen statt – hier seien nicht alle Regionen des Freistaats so strikt, weiß der Stadtsprecher zu berichten.

„Gegen die Auflagen zu verstoßen, ist kein Kavaliersdelikt, sondern es gefährdet die Gesundheit von Mitmenschen“, mahnte Dr. Regine Krause-Döring, die Leiterin des Gesundheitsamts, am Dienstag. Den Behörden ist bewusst, dass dies gerade an den Weihnachtsfeiertagen, „erhebliche Disziplin der Betroffenen erfordert und mit Verzicht einhergeht“, wie es offiziell heißt. Doch es sei notwendig „um letztlich Menschenleben zu schützen“, appelliert die Gesundheitsamtschefin.

Von Robert Nößler