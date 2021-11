Leipzig

Die Bilder sind schon befremdlich: Da stehen Impfwillige stundenlang in der Schlange, um sich erstmals den vor schweren Corona-Erkrankungen schützenden Piks zu holen oder diesen aufzufrischen. „Impfzentren wie am Paunsdorf Center sind eine Zumutung“, schreibt LVZ-Leser Hans-Jürgen Straube. So wollen sich viele schützen lassen, holen sich aber „den letzten Rest“, wenn sie ungeschützt bei Wind und Wetter anstehen. „Über diese Organisation kann man nur noch den Kopf schütteln“, findet Straube.

Kein Comeback für Impfzentrum auf der Messe

Wie reagiert die Kommune auf diese Situation? Denkbar wäre doch beispielsweise das Impfzentrum auf der Leipziger Messe – analog wie in Dresden vorgesehen – wieder zu eröffnen. „Mit dezentralen Impfstandorten in verschiedenen Stadtteilen können Bürgerinnen und Bürger leichter erreicht werden als mit einem Standort“, entgegnet Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) auf LVZ-Nachfrage. Das hätten auch Erfahrungen wie in Bremen gezeigt. Dort ist die Impfquote deutlich höher. „Es ergeben sich daraus mehr Gelegenheiten zum Impfen für Kurzentschlossene, und die Wege sind kürzer.“ Matthias Hasberg, der Sprecher der Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass die Messe bis zum vergangenen Freitag für Veranstaltungen gebucht gewesen sei.

Sieben feste Impfstützpunkte ab 1. Dezember

Ab 1. Dezember stehen dann acht Impfteams bereit, von denen sieben feste Stützpunkte besetzen sollen. Das koordiniert das Deutsche Rote Kreuz im Auftrag des Freistaates Sachsen. Dazu gehört auch das Stadtbüro in der Markgrafenstraße. Hierfür stellt die Kommune lediglich die Immobilie bereit. „Wir sind dabei, weiteres Personal zu rekrutieren“, sagt Leipzigs DRK-Sprecherin Ariane Mohr. „Wir gehen davon aus, dass wir es schaffen, bis zum 1. Dezember unsere Angebote auszuweiten.“ Derzeit sind die mobilen Impfteams an zehn Standorten eingesetzt, oft nur zu bestimmten Zeiten. Fabian: „Es ist geplant, dass künftig sieben Impfstellen an sechs Tagen pro Woche und weitere sechs Impfstellen an je einem Tag pro Woche geöffnet sind.“ Wo die genau sind, darüber halten sich sowohl Stadt als auch DRK noch bedeckt. Es gebe noch „letzte Abstimmungen zur Nutzung von Räumlichkeiten“, hieß es.

Nach LVZ-Informationen betrifft dies beispielsweise die Arena. Die bisherigen Impfzentren im Hauptbahnhof, Allee-Center, Paunsdorf Center, in den Höfen am Brühl oder im Moritzhof gelten wohl als gesetzt. Noch offen ist der Standort Neues Augusteum. Wie es intern heißt, ist dort durch ständige Auf- und Abbauten die Logistik schwierig. An je einem Tag in der Woche gibt es Angebote unter anderem im Freizeittreff „Völkerfreundschaft“, im Erich-Zeigner-Haus sowie beim Pflegenetzwerk Leipzig durch ein mobiles Team.

Gibt es für die neuen Impfstützpunkte eine digitale Impftermin-Vergabe? „Das ist derzeit nicht vorgesehen. Allerdings wird gerade ein Wartenummer-Aufrufsystem erprobt, es soll in der künftigen Impfstelle Stadtbüro eingesetzt werden“, kündigt Fabian an.

Stadt plant weitere mobile Teams in Eigenregie

Zusätzlich will die Stadt Leipzig weitere Impfangebote organisieren. Dafür erhält sie vom Freistaat Sachsen eine Förderung von 4 Millionen Euro, die bis zum März 2022 gilt. Das Geld ist nur zugesagt, die Stadt muss zunächst in Vorleistungen aus dem eigenen Etat gehen. „Woher wir die Technik und das Personal nehmen und wie wir an den Impfstoff kommen, liegt allein in unserer Verantwortung“, erklärt Stadtsprecher Hasberg.

Von Mathias Orbeck