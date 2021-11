Leipzig

Die Stadt Leipzig lässt einen Teil ihres Kulturbetriebs über die aktuell geltende Corona-Notfall-Verordnung des Freistaates Sachsen hinaus ruhen. Das gab das Kulturdezernat am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Die städtischen Bühnenhäuser Oper Leipzig, Gewandhaus, Schauspiel und Theater der Jungen Welt sagen demnach alle Eigenveranstaltungen bis 9. Januar 2022 ab. Das sei in einer Dienstberatung des Oberbürgermeisters am Dienstag beschlossen worden.

Derzeit sind die Bühnenhäuser bis 12. Dezember geschlossen. Ob danach die auf dem Spielplan stehenden Fremd- und Mietveranstaltungen auf die Bühne kommen können, hänge von der nachfolgenden Verordnung des Freistaates Sachsen ab, heißt es.

Skadi Jennicke plädiert für „Schutz und Planungssicherheit“

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) bedauert die erneute Absage von Kulturveranstaltungen. „Die aktuelle Lage lässt allerdings nicht erwarten, dass es vor dem Jahreswechsel wieder möglich sein wird, die Bühnen zu bespielen“, wird Jennicke in der Pressemitteilung zitiert.

„Um sowohl dem Publikum als auch den Mitarbeitern der städtischen Bühnenhäuser größtmöglichen Schutz sowie Planungssicherheit zu geben, haben wir die Entscheidung getroffen, die Eigenproduktionen auf den städtischen Bühnen schon jetzt bis zum 9. Januar 2022 abzusagen.

Theater- und Konzertkassen dürfen öffnen

Karten für Eigenveranstaltungen können umgetauscht oder zurückgegeben werden. Zu den jeweils gültigen Regelungen informieren die Webseiten der Häuser sowie die Theater- und Konzertkassen, die für das Publikum geöffnet bleiben können. Für den Besuch dort gilt die 2G-Regel.

„Über den Probenbetrieb entscheiden die Eigenbetriebe der Stadt individuell“, heißt es weiter. Alle diese Festlegungen gelten ausschließlich für die oben genannten städtischen Einrichtungen und werden „anhand der aktuellen Lage fortlaufend überprüft“.

Von LVZ