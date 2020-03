Leipzig

Mit Livestreaming gelingt es Kulturmachern in Zeiten der Corona-Krise, weiter Präsenz zu zeigen sowie ein paar Gagen durch Spenden und Überweisungen zu erspielen, die ihre stark gefährdete Existenz sichern können. Das kommende Wochenende bietet ein pralles Angebot: Online können Theaterproduktionen und Konzerte zwischen Rock, Funk, Singer-Songwriting und mehr konsumiert werden.

Theater für Kinder aus dem Westflügel

Das Stream-Programm beginnt am Freitag um 20 Uhr mit dem Konzert der Funk-Band Schwarzkaffee; der direkte Streaminglink wird auf der Seite www.leipstream.de stehen. Im Stakkato geht’s am Samstag weiter: Um 18 Uhr zeigt der Lindenfels Westflügel „Die wundersame Reise der kleinen Sofie“, ein Theaterabenteuer für Menschen ab 8 nach dem Kinderbuch von Els Pelgrom. Es spielen Lehmann und Wenzel ( Leipzig) und Christiane Zanger ( Stuttgart). Am Sonntag wird die Stream-Aufzeichnung von 11 bis 20 Uhr wiederholt. Ein Soli-Ticket kann man auf der Website bezahlen. Dort und auf der Westflügel-Facebook-Seite ist das Stück zu sehen. „Über die bisherige Resonanz sind wir sehr froh“, sagt Westflügel-Sprecher Matthias Schiffner.

Nach dem „Expeditionen“-Stream am vergangenen Wochenende bekam Westflügel-Mitarbeiterin Dana Ersing begeisterte Reaktionen. „Jemand schrieb, dass die Zuschauenden danach in ihrer WG in eine tiefe Diskussion über Kunst und Wirkung versunken sind.“ Von anderer Seite kam laut Schiffner die Nachricht, dass die Auftretenden aufgeregter vor dem Livestream waren, als wenn es vor anwesendem Publikum gewesen wäre. „Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass es richtig ist, angesichts der abgesagten Veranstaltungen nicht in Nichtstun zu verfallen, dass Weitermachen wichtig ist.“

Karo Lynn und Kollegen streamen am Samstag. Quelle: Andre Kempner

Unter dem Motto „Gemeinsam getrennt“ präsentieren sich ebenfalls am Samstagabend ab 19 Uhr sechs Leipziger Musiker im digitalen Raum, um sechs Kammerkonzerte gegen die Vereinsamung zu liefern. Initiiert und organisiert von der Singer-Songwriterin Karo Lynn, die Songs von ihrem neuen Album „Outgrow“ spielen wird. Indie-Folk-Durchstarter Jante gibt einen Vorgeschmack auf die am 10. April erscheinende EP „Blick ins Freie“. Außerdem dabei sind Akustik-Rock-Globetrotter Weltwärts, Straßenmusiker Falko Linß, Bianca Aristía (R’n’B) und Liedermacher Johannes Scheurich, ebenfalls mit neuer EP im Angebot. Los geht es um 19 Uhr auf den jeweiligen Facebook-Seiten der Künstler sowie auf dem YouTube-Kanal von Karo Lynn. Um 20.30 Uhr folgt der Auftritt der Rockband Four Roses, die es auch online via Facebook ordentlich krachen lassen dürfte.

Das Theaterkonzert „Wuthering Night" der Band KaBoo um Ulrike Michaelis (Gesang und Tanz) präsentiert am Sonntag Songs von Kate Bush. Quelle: promo

Am Sonntag läuft ein außergewöhnliches Projekt: Ab 20 Uhr streamt die Leipziger Band Kaboo via Facebook die Aufzeichnung ihrer Show „Wuthering Night“, eine bemerkenswert stilechte Verbeugung vor der Ausnahmesängerin Kate Bush Show; ein kleiner Trost für die am 20. April ausfallende Vorstellung im Krystallpalast Varieté.

Künstler mit Resonanz zufrieden

Über die Resonanz auf die bisherigen Streams sind die Beteiligten glücklich. „Das Soli-Ticket verbucht einen tollen Erfolg“, vermeldet Antje Hamel aus dem Werk 2, das ins LiveKommbinat eingebunden ist, einem Zusammenschluss von Clubs und Spielstätten. Unterstützung kommt auch von der Kampagne „DasIstLeipzig“ der Initiative Leipzig Plus Kultur. Neben Bündelung von Infos entsteht hier ein virtueller Konzert- und Erlebnisraum sowie die Möglichkeit, sein eigenes Soli-Ticket einzurichten.

Von Mark Daniel