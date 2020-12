„Leipzig singt Stille Nacht“: Trotz Entfernung am Heiligen Abend vereint

Leipzig

So still wie nie ist sie, die Heilige Nacht. Corona knebelt im Jahr 2020 den kollektiven Gesang. In den Kirchen ist es abstandsbedingt leerer – und in den Haushalten sitzen weniger Familienmitglieder zusammen. Um 18.08 Uhr jedoch ist für ein paar Minuten die alte Heimeligkeit zurück: „ Leipzig singt Stille Nacht“, die Aktion der Kirchen in Leipzig mit Unterstützung der LVZ, schlägt per Übertragung im Radio und Internet Brücken zwischen Wohnzimmern, Krankenstationen, Pflegeheimen und anderen Orten. Berührendes, tröstendes Innehalten in einem Ausnahmezustand. Da sucht sich schon mal die Gänsehaut einen Weg durch die Festhemdsärmel.

Im Vorfeld konnten Teilnehmer ihre Mitsing-Videos an den Veranstalter Hahnlive schicken, der die Einsendungen mit anderen Bildern und Stimmen verwob. Den Grundteppich hatten zuvor Laura Hempel, Diana Labrenz, Gregorio Hernández und Thomas Katrozan per Studiogesang ausgelegt. Erhofft hatten die Organisatoren 100 Beteiligungen – tatsächlich waren es mehr als doppelt so viele. „Die Stille-Nacht-Videos kamen aus ganz Sachsen und dem kompletten Bundesgebiet“, staunte Mitorganisator Lüder Laskowski im Vorfeld.

Sie las das Weihnachtsevangelium vor: Schauspielerin Anett Sawallisch. Quelle: Screenshot

Schauspielerin liest Evangelium

Nach dem 18-Uhr-Geläut aller Innenstadt-Glocken und der Begrüßung durch den evangelisch-lutherischen Superintendenten Sebastian Feydt sowie den katholischen Propst Gregor Giele las Schauspielerin Annett Sawallisch das Weihnachtsevangelium, aufgezeichnet auf dem Markt. Dann ertönte das Arrangement von Leipziger Musikern und Sängern, aufgefüllt von den Beiträgen der Einsender.

Nahmen an „Leipzig singt Stille Nacht“ mit vorproduziertem Video teil: Veronika und Wolf-Dieter Erbs. Quelle: Screenshot

Zu ihnen gehörten Veronika und Wolf-Dieter Erbs. „Für uns war das Mitmachen ein Bedürfnis, denn das Singen fehlt uns sehr“, betonte Veronika Erbs. Beide sind seit Langem Mitglieder im Max-Klinger-Chor. Weil pandemie-geschuldet Proben, Auftritte sowie das große Mitsingkonzert „ Leipzig singt“ ausfielen, dockte sich das Ehepaar aus Böhlen nun bei der besonderen Weihnachtsaktion an. Gefilmt haben sie sich per Kamera am PC. „Wir haben unser Bestes gegeben“, berichtete Erbs. Natürlich sahen sich die Eheleute die Live-Übertragung am Heiligabend an.

Erik Manouz mag Besinnlichkeit

Ein weiteres Video stammte von Erik Manouz. Der Leipziger Sänger sang seinen Beitrag im heimischen Studio ein. „Ich bin ein großer Freund davon, wenn Menschen sich über Musik verbinden. Und ich mag das Besinnliche, das Lieder zu Weihnachten erzeugen“, sagte der 42-Jährige. Mit Rücksicht auf die Gesundheit seiner Eltern blieb er Heiligabend zu Hause; zusammen mit Sängerin Sarah Lesch, mit der er gerade an deren neuen Album arbeitet. „Dadurch sind wir quasi ein Haushalt.“

Sandte ein Video ein: Sänger Erik Manouz Quelle: Screenshot

Kurzentschlossene hatten die Möglichkeit, live vor dem Bildschirm via Übertragung über das Videotelefonieportal Zoom mitzusingen – das allerdings mit ausgestellten Mikros, um das zuvor montierte Gesamtkunstwerk akustisch nicht zu gefährden. „Das ist okay, so hat niemand gehört, wenn ich schief gelegen habe“, scherzte Claudia Herzau-Sülzner, die zu den Zoomern gehörte. „Die Aktion find’ ich toll, weil sie trotz der Beschränkungen so viele Menschen zusammengebracht hat.“ Auch ihre Großeltern, die sie nicht besuchen kann, hätten via Internet zugeschaut.

Können sogar mit Mundschutz singen: die Initiatoren Propst Gregor Giele (links) und Superintendent Sebastian Feydt vorm Alten Rathaus. Quelle: André Kempner

Die beiden Initiatoren, Superintendent Feydt und Propst Giele, gaben gesanglich ebenfalls ihr Bestes. Und freuten sich riesig über die Durchschlagskraft ihrer Aktion. „Der Klangteppich aus vielen tausend Stimmen, der da über Leipzig lag, war deutlich zu spüren. Er hat für ein Gefühl von Frieden gesorgt“, sagte Katholik Giele. Sein protestantischer Kollege Feydt dachte derweil schon ans nächste Jahr: „Die Eindämmung der Pandemie vorausgesetzt, sollten wir , Leipzig singt Stille Nacht‘ als großen Chor auf dem Markt oder vielleicht sogar in der Red-Bull-Arena wiederbeleben.“

Auch Leipziger Promis dabei

Im Video eingeblendet waren auch bekannte Gesichter wie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung mit Frau Ayleen, der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow und der Präsident des Unternehmerverbandes Dietrich Enk. Live übertragen wurde „ Leipzig singt Stille Nacht“ über die LVZ-Seite, Leipzig-Fernsehen, die Homepage des Projekts und mehrere Radiosender. Das Video ist online weiter auf www.leipzig-singt-stille-nacht.de abrufbar – damit über Heiligabend hinaus die stille Nacht noch ein bisschen länger lauter ist.

Von Mark Daniel und Dominic Welters