Leipzig zögert noch mit Absage des Bachfestes – es wird unumgänglich sein

Leipzig

Man hat sich ein dickes Fell zugelegt in den Zeiten der Corona-Pandemie. Und die Absagen von Konzerten, Aufführungen, Tourneen und ganzen Festivals, die noch immer ohne Unterbrechung über den Ticker laufen, sind für kaum mehr noch gut als ein Schulterzucken: Die also auch ...

Noch 278 Tage bis Bayreuth

Doch selbst in dieser Situation rührt die am Dienstagabend bekanntgewordene Absage der Bayreuther Festspiele wie ein Donnerschlag. Zu prominent scheint sie, die Mutter aller Festspiele – und zu weit liegt sie noch in er Zukunft: 118 Tage sind es noch bis zur gestrichenen Eröffnung am 25. Juli. Soweit reicht er also mittlerweile, der Horizont der Krise. Und die Pessimisten scheinen recht zu behalten, die von vornherein unkten, das Virus habe die Saison 2019/2020 bereits im März beendet: Bis zu 31. August sollten sie dauern, die Bayreuther Festspiele, 13 Tage später soll im Gewandhaus die Spielzeit 2020/2021 beginnen ...

Noch 71 Tage bis Bach

Viel früher, vom 11. bis zum 21. Juni steht – noch – das Leipziger Bachfest auf der Agenda. Mit natürlich völlig anderen Voraussetzungen als Bayreuth. Denn die Richard-Wagner-Festspiele wurden ja nicht wegen der Gefährdungen fürs Publikum so zeitig abgesagt, sondern im Interesse der Künstler. Die hätten in diesen Tagen mit den Proben beginnen müssen, weil der Aufwand zur Einstudierung einer Oper ohnehin schon gewaltig ist und in diesem Jahr nicht eine Neuproduktion, sondern ein ganzer „Ring“ angestanden hätte. Rund 16 Stunden Musiktheater, verteilt auf vier Nachmittage und Abende.

Keine zentral gesteuerten Proben

Beim Bachfest gibt es keine zentral gesteuerten Proben, die Gäste reisen mit eigenen Programmen, die hiesigen Protagonisten sind von den Thomanern bis zum Gewandhausorchester bestens in Schuss. Insofern scheint Eile nicht geboten. Könnte man also, schließlich sind es noch knapp zweieinhalb Monate bis zur geplanten Eröffnung, den Verlauf der Pandemie noch ein wenig beobachten und die Entscheidung, ob es stattfinden soll, das Bachfest 2020, noch einige Tage oder Wochen vertagen?

„Größte Party aller Zeiten“

Nein. Das könnte man nicht. Denn dann läuft man Gefahr, Leipzigs wichtigstem Musikfestival den eigenen Erfolg auf die Füße zu werden: die Internationalität. Aus 44 Ländern reiste im vergangenen Jahr die Bach-Gemeinde an die Pleiße. Der weitaus größte Teil der rund 73 000 Besucher kam nicht aus Leipzig, sondern von weit her. Und bei der nun anstehenden nächsten Ausgabe des Festivals sollte sich dieser Trend noch verstärken: „We are family“ steht als Motto über dem Musikfest, das Intendant Michael Maul sich als „größte Party aller Zeiten für die weltweite Bach-Gemeinde“ vorstellte. Bach-Chöre von allen Kontinenten sind eingeladen und haben zugesagt, wobei die Grenzen zwischen Ausführenden und Publikum verschwimmen sollen.

Menetekel des wiederauflebenden Kultur- und Geisteslebens

Eine geniale Idee, ein grandioses Konzept, die denkbar beste Plattform, um darauf all das zu bündeln, was die Musikstadt Leipzig dem geneigten Bachianer zu schenken vermag. Und nach einer überstandenen Pandemie hat dieses Festival sogar noch das Zeug, unwiderstehliche Symbolkraft zu entwickeln, ein Menetekel zu werden für das wiederauflebende Kultur- und Geistesleben nach schwierigen Zeiten.

Bestenfalls naiv

Aber nicht mehr dieses Jahr. Denn selbst wenn die Infektionskurve der Pandemie in den nächsten Wochen wider Erwarten ausreichend abflachen sollte. Selbst wenn in der Folge ein großer Teil der vielen Menschen, die in aller Welt schon ihre Karten kauften und so für den bisherigen Rekord-Verlauf beim Vorverkauf sorgten, tatsächlich zu kommen beschlösse. Selbst wenn die Künstler durch die Bank teilnehmen wollen und können würden und vor allem die Chöre und Ensembles und Vereine und Vereinigungen der globalen „Bach-Family“. Selbst dann wäre es bestenfalls naiv, zu glauben, dass die Reise-Logistik rund um den Erdball in zehn Wochen wieder rundlaufen könnte.

Keine Party ohne Nähe

Es kann nicht mehr aufgehen, das Konzept von „We are family“. Und darum sollte man eher gestern als heute die Reißleine ziehen, um sich neu aufzustellen und sie in besseren Zeiten nachholen, die Party, die keine Party wäre, könnten sich die Bach-Freunde der Welt nicht zehn Tage lang in den Armen liegen im Angesicht der Musik des größten aller Thomaskantoren.

Reisewarnungen für Europa

Für 2021 sind die Messen bereits gelesen. Da steht, findet das Bachfest zurück in normales Fahrwasser, unter dem Motto „Erlösung“ wieder ein „Kantaten-Ring“ an, der „Bachs Messias“ abbildet. Die Programme sind gedruckt, die Künstler verpflichtet. Für 2022 aber würde dann „Bach – We are family“ wieder eine Chance bekommen. Bachfest-Intendant Maul: „Die eingeladenen Chöre von Neuseeland bis Kanada haben bereits signalisiert, dass sie auf jeden Fall dabei sein wollen. Auch sie sehen ein, dass das Bachfest, so wie wir es geplant haben, in diesem Juni wohl nicht durchführbar sein wird. Es gibt Reisewarnungen für Europa in vielen Ländern. Und unser Publikum zählt ja auch zur Gruppe der Gefährdeten: Das Durchschnittsalter liegt bei 61 Jahren.“

Niemand darf etwas sagen – und nicht einmal das

Die Entscheidung für eine Absage trifft niemand leichtfertig. Zu viel Herzblut, Idealismus, Musik- und Menschenliebe hängen daran – und auch zu viel Geld. Aber sie immer weiter hinauszuzögern hilft niemandem. Im Rathaus, hört man unter der Hand, weil niemand etwas sagen darf und nicht einmal das – warum eigentlich? – will man sich noch ein wenig Zeit lassen mit der Entscheidung und Zahlen prüfen. Sie werden nicht am Unausweichlichen ändern.

Von Peter Korfmacher