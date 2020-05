Produktion mit Schutzmaske: So sehen die Hygienekonzepte von Porsche und BMW aus

Leipzig

„Wir bewerten das Konzept jede Woche neu und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor“, aber die „Erfahrungen der ersten Tage zeigen, dass unser ausgearbeitetes Konzept gut funktioniert“, sagt Melissa Mehnert, Sprecherin des Leipziger Porsche-Werks.

Sowohl Porsche als auch BMW sind zwei der größten Arbeitgeber der Region. Tausende Mitarbeiter waren während der coronabedingten Betriebsruhe von Kurzarbeit betroffen. Vor zwei Wochen hat Porsche die Produktion aufgenommen und läuft inzwischen im Normalbetrieb. Bei BMW rollen seit Montag wieder Autos vom Band.

Beide Werke haben umfassende Hygienemaßnahmen erarbeitet, um der Gefahr einer Corona-Infektion zu begegnen. Abstandsregelungen sind Usus. Doch welche konkreten Vorkehrungen haben die Unternehmen darüber hinaus getroffen?

Porsche setzt auf Prävention

Bei Porsche werde auf Prävention gesetzt, dafür seien 60 Punkte definiert worden. Alle Mitarbeiter erhielten schon vor der Wiederaufnahme des Betriebs Schulungen und Unterweisungen. „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Produktion und in den Kantinen“ sowie erhöhte „Reinigungszyklen“ und „Hygiene-Hinweise, zum Beispiel zum Hände waschen“ zählen laut Mehnert zu den wesentlichen Maßnahmen, ebenso wie ein täglicher „Selbst-Check der Mitarbeiter, ob sie gesund sind“.

Außerdem sei jedes zweite Waschbecken gesperrt worden, die Mitarbeiter aus Risikogruppen würden vom hauseigenen Gesundheitsmanagement betreut. Und in den Kantinen „gibt es vorportioniertes Essen, die Sitzplätze wurden auseinandergezogen“. Homeoffice beinhaltet das Hygienekonzept jedoch nicht.

Mitarbeiter sollen auf Fahrgemeinschaften verzichten

„Tagsüber sind etwa 2.000 Mitarbeiter gleichzeitig im Werk“, sagt die Sprecherin. Gerade bei Schichtwechsel und bei der Anfahrt zum Werk könnte es daher zu erhöhten Menschenansammlungen am Eingangstor kommen. Daher müsse auch dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und „ Porsche empfiehlt, wenn möglich, auf Fahrgemeinschaften zu verzichten“.

Sollte es zu einer Coronainfektion unter den Mitarbeitern kommen, würden in Zukunft in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt nur die engen Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. „Durch das verpflichtende Tragen des Mund-Nasen-Schutzes können wir das Infektionsrisiko soweit minimieren, dass das möglich ist“, so Mehnert.

Die neuen Arbeitsprozesse sind darauf ausgelegt den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten zu können. Quelle: Porsche Leipzig GmbH

BMW baut auf verantwortungsvolles Verhalten der Mitarbeiter

BMW wird es, laut Sprecher Julian Friedrich, mit den Schutzmasken etwas anders halten. Diese sei nicht allgemeingültig, sondern nur in den „Sanitärräumen, im Umfeld aller Einrichtungen der Betriebsgastronomie“ und wenn etwa im Treppenhaus oder „in der Produktion der Mindestabstand nicht eingehalten kann“, getragen werden. Außerdem bestehe weiterhin die Möglichkeit auf Homeoffice, falls im Büro die Hygieneregeln nicht umgesetzt werden können.

Pro Schicht kämen, so Friedrich, 8000 Mitarbeiter auf dem gesamten Werksgelände zusammen, die Angestellten der Partnerfirmen mit eingeschlossen. Daher wurde die Zahl der Eingänge erhöht. Bei den vielen Pendlern unter den Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf selbstverantwortliches agieren während der Anreise voraus. Des Weiteren wurden „mehrere tausend Quadratmeter an Plexiglaswänden“ verbaut, etwa zwischen den Tischen in den Sozialräumen.

Duzende neue Waschtische

BMW habe außerdem Waschbecken aufgestockt: „In der Werkshalle und den Waschräumen haben wir 53 zusätzliche Doppelwaschtische und 30 Einzelwaschtische installiert“, denn es sei unsinnig Hygieneregeln aufzustellen, auf häufiges Händewaschen zu plädieren und andererseits wegen der Abstandsregeln jedes zweite Waschbecken zu sperren, findet der Pressesprecher.

Am Montag bei Schichtbeginn wurden die Mitarbeiter von ihren jeweiligen Vorgesetzten über die neuen Schutzmaßnahmen unterwiesen. Danach wird sich zeigen, ob die Maßnahmen auch im BMW-Werk den Praxistest bestehen werden.

Von Pauline Szyltowski