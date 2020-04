Leipziger Gastronomen machen ihrem Corona-Ärger mit Plakataktion Luft

Leipzig

Um den Stapel mit Plakaten hat sich eine kleine Menschenmenge gebildet. Gastronomen aus allen Ecken Leipzigs kommen zum Ratskeller in die Innenstadt, um sich ein Exemplar abzuholen. „Damit die Teller nicht für immer leer bleiben“ steht da in dicken Lettern auf orangefarbenem Hintergrund.

Mit der Aktion, die online unter dem Hashtag #wirsitzenalleimselbenboot zu erreichen ist, appelliert die DEHOGA Sachsen an die Solidarität von Landesregierung und Bevölkerung. Der Unternehmerverband vertritt die Interessen der Gastronomie in Sachsen – und die ist durch die Corona-Krise schwer angeschlagen.

Anzeige

Drei Sofortmaßnahmen sollen helfen

Drei Sofortmaßnahmen sollen gastronomische Betriebe vor der Schließung bewahren und langfristig helfen. Gefordert wird die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes für Angestellte in der Gastronomie. Darüber hinaus sollen mittelständische Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern einen finanziellen Krisenzuschuss vom Land erhalten. Bereits seit einigen Jahren will die DEHOGA eine Mehrwertsteuerermäßigung für Restaurants durchsetzen. In Anbetracht der Corona-Krise bekommt die Forderung neuen Aufschwung.

„Viele Gastronomiebetriebe haben bereits einen Kredit am Laufen. Um die Krise zu überstehen, müssen diese Betriebe einen weiteren Kredit aufnehmen, was eine schwierige Doppelbelastung darstellt“, sagt Detlef Knaack. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei wichtig, damit die Gastronomen die Kreditzinsen zurückzahlen können.

Detlef Knaack, Vorsitzender des Regionalverbandes der DEHOGA. Quelle: Kempner

Der Vorsitzende des Regionalverbandes der DEHOGA will Zukunftsperspektiven schaffen: „5000 Euro, um kurzfristig die Miete zu bezahlen, reichen nicht aus. Wir brauchen nachhaltige Lösungen, um die regionale Gastronomie zu retten. Mit der Politik könnte man sich zum Beispiel auf eine angepasste Mehrwertsteuer von acht Prozent einigen.“ Für eine Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie haben sich in der Vergangenheit bereits Gregor Gysi und Michael Kretschmer stark gemacht.

Ein Drittel der regionalen Gastronomie ist gefährdet

Fest steht, dass etwas getan werden müsse, meint Herr Knaack. Er geht davon aus, dass bis zu ein Drittel der Gastronomie die Krise nicht überstehen wird. Christian Leiding, der Geschäftsführer des Forsthaus Raschwitz in Markkleeberg, teilt diese Sorge. „Wir haben einen Totalausfall wegen Corona. Lieferangebote rechnen sich nicht für uns. Wenn das so weiter geht, kann es gut sein, dass wir schließen müssen“, meint der Gastronom. Man müsse außerdem bedenken, dass der Betrieb nach der Krise nicht gleich mit voller Kraft weiterlaufen werde.

Verzweifelt ist auch Ingo Winkler vom Ratskeller Leipzig: „In der Gastronomie gibt es keine wirtschaftlichen Nachholeffekte. Wenn wir die schwierige Zeit überstanden haben, werden die Leute nicht für die letzten Monate zusätzlich essen können.“

Die Gastronomen fühlen sich alleingelassen

Die DEHOGA will die Bevölkerung mit der Aktion informieren und bestenfalls mobilisieren. „Das muss raus an alle Gastronomen der Stadt, aber auch an unsere Gäste, Kunden und Freunde. Die müssen mitbekommen, was hier passiert“, empört sich Knaack. „Einige Betriebe packen es vielleicht noch vier Wochen, andere ein paar Monate. Viel Luft hat auf jeden Fall niemand mehr.“

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickelt. Vom Land Sachsen fühlen sich die Gastronomen bisher alleine gelassen mit ihren Problemen.

Lesen Sie auch

Von Vincent Först