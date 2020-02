Nicola Araldi, Leipziger mit italienischen Wurzeln, ist in großer Sorge um seine Familie und seine Freunde aus Codogno. Aus einem ganz besonderen Anlass wollte er im März seine Eltern in der Heimat besuchen. Wird er das Risiko eingehen oder reißt Corona für längere Zeit die Familie entzwei?

Nicola Araldi in Leipzig kann wegen des Coronavirus mit seiner Familie in Italien nur per Handy kommunizieren. Quelle: André Kempner