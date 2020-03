Leipzig

Ab sofort hat die Kfz-Zulassungsbehörde des Ordnungsamtes die Bearbeitung von mehreren Vorgängen vereinfacht, um eine Verringerung des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus zu erreichen. Das teilte das Amt am Freitag mit. Dringende Termine können weiterhin vereinbart werden.

Demnach können die Abmeldung eines in Leipzig zugelassen Fahrzeugs, die Umschreibung eines in Deutschlands zugelassenen Fahrzeugs mit Halterwechsel unter Beibehaltung des Kennzeichens sowie die Verlängerung von Händlerkennzeichen ohne einen persönlichen Termin beantragt werden. Notwendig hierfür ist die Abgabe aller Unterlagen in einem Sammelbehälter im Technischen Rathaus. Neu ausgestellte Dokumente werden im Anschluss mit einer Postzustellungsurkunde (zzgl. 2,61 Euro Auslagen) versendet.

Weitere Informationen gibt es unter telefonisch unter (0341) 12 38 47 6 oder 12 38 45 2 sowie auf der Homepage der Stadt und per zulassungs@leipzig.de.

Von fbu