Leipziger Kliniken gegen den Bundestrend: Bettenzahl und personelle Situation ist stabil

Mit den Infektionszahlen steigt die Sorge. Deutschlandweit warnen Mediziner, die Kapazitäten zur Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten könnten besonders in Großstädten an Grenzen stoßen. Hinzu wird eine personelle Notlage befürchtet, manche Krankenhäuser sind bereits in diesem Punkt am Limit angelangt. In Leipzig, das im Vergleich noch immer niedrige Corona-Fälle verzeichnet, signalisieren die Kliniken verschärftes Bewusstsein für die Situation, von Alarmstimmung ist man jedoch entfernt.

„Wir haben ausreichende Kapazitäten für die Versorgung von Covid-Patienten und können auch schnell weitere schaffen“, sagt Helena Reinhardt, Kommunikationsleiterin des Universitätsklinikums. „Auch personell sind wir im Moment sehr gut aufgestellt.“ Daher müsse man auch die Zahl elektiver Eingriffe, also nicht zwingend notwendiger Behandlungen, nicht reduzieren. Nur wenn der exponentielle Anstieg der Infektionen so weiter ginge, „kann es passieren, dass wir unsere Leistungen außerhalb der Betreuung von Covid-19-Patienten nicht im jetzigen Umfang aufrechterhalten können, da wir dann mehr Betten und mehr Personal für deren Versorgung benötigen“.

Freie Kapazitäten vorgehalten

Das Diakonissenkrankenhaus hält laut dessen Ärztlichem Direktor Dr. Ulrich Socha freie Betten für mögliche Corona-Fälle vor. „Neben vorsorglichen Kapazitäten auf der Intensivstation haben wir einen speziell isolierten stationären Bereich für Patienten mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion etabliert und können diesen bei Bedarf ausweiten“, informiert er.

Die Personalsituation im Diakonissenkrankenhaus könnte allerdings entspannter sein: Der Krankenstand ist zuletzt gestiegen, „und die personellen Lücken schmerzen“. Dennoch geht Socha aktuell nicht von einer drohenden Notlage aus, „weil mit weiter steigenden Covid-19-Fallzahlen das Personal wieder stärker auf die Corona-Versorgung konzentriert werden wird“.

Gute Zusammenarbeit der Häuser

Zuversichtlich stimmt den Chefarzt die enge Zusammenarbeit der Leipziger Krankenhäuser, wie sie seit dem Frühjahr praktiziert wird: Wichtige Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung werden regelmäßig in einer Task Force besprochen und Maßnahmen aufeinander abgestimmt.

Entspannung signalisiert Tina Murzik-Kaufmann vom St. Elisabeth-Krankenhaus. „Im Moment sind wir hinsichtlich unserer Pflegekräfte gut aufgestellt“, so die Pressereferentin. „Das Gleiche gilt für die Anzahl der uns zur Verfügung stehenden Betten.“ Covid-19-Patienten, die behandelt werden müssen, werden laut Absprachen ins Universitätsklinikum oder ins Klinikum St. Georg verlegt.

Auch das St. Georg ist gewappnet

Auch an der Delitzscher Straße fühlt man sich gewappnet. „Sollte eine stärkere Belegung für an Covid-19 erkrankte Patienten eintreten, erfolgt die Umverteilung des Personals entsprechend dem Bedarf“, informiert Annett Prager aus der Kommunikationsabteilung des St. Georg. Auch die Bettenkapazitäten seien derzeit gewährleistet.

So stabil die Lage in Leipzigs Kliniken momentan sein mag – sie kann sich schnell ändern, wenn im laufenden Lockdown die Infektionszahlen nicht deutlich sinken. Deshalb appelliert Ulrich Socha: „Ob die Versorgungssituation noch prekär werden könnte, hängt vor allem davon ab, ob sich die Bevölkerung angesichts der Infektionsgefahr verantwortlich verhält.“

