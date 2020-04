Leipzig

Auch die Leipziger Craft-Beer-Kneipe Dr. Hops geht – teilweise – virtuelle Wege, um Bierspezialitäten an Frau und Mann zu bringen. Am Freitag nämlich bieten Franz Uhlig und sein Team ein Online-Tasting bestimmter Biersorten an.

Die entsprechenden Sorten kann man zur Mitnahme bestellen und dann abholen – donnerstags, freitags und samstags zwischen 15 und 19 Uhr in der Eichendorffstraße 7. Außerdem liefert das Hops Bier nach Hause. Für Bestellungen kann man eine Mail an rezept@dr-hops.de senden; benötigt werden Name, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit und die Bestellwünsche. Bezahlt werden kann kontaktlos via Paypal oder per Überweisung. Die Lieferanten klingeln und stellen ihren Kunden das Bier vor die Tür.

Online-Tasting mit den Bar-Chefs

Zur Mitnahme und in der Zustellung liegen die Preise rund 2 Euro günstiger als in der Bar. Einen aktuellen Überblick über das Sortiment gibt es auf www.dr-hops.de. Die Preisliste mit allen neuen Bieren steht ab Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Facebook-Seite.

Eine besondere Aktion ist für den Freitag angesetzt: Um 19.30 Uhr gibt’s ebenfalls über Facebook und Instagram eine erste Bierverkostung mit den Gastgebern Franz und Tim, die auch Unterhaltung versprechen. Die dafür benötigten Biersorten stehen auf den Online-Kanälen der Kneipe.

Diese Schönheiten wollen wir am Freitag mit euch verkosten: - Brauhaus Riegele Simco 3 - Blakstoc Ginger for my Honey -... Gepostet von Dr. Hops Craft Beer-Bar Leipzig am Dienstag, 31. März 2020

Von Mark Daniel