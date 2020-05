So gehen Leipzigs Quarantäne-Kontrolleure ans Werk

Leipzig

Sie kommen unangemeldet und in Zweierteams: Leipzigs Quarantänekontrolleure überprüfen seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig, ob Infizierte und deren Kontaktpersonen wie angeordnet zuhause bleiben. Derzeit befinden sich in der Messestadt etwa 350 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Bisher habe das Gesundheitsamt nur wenige Verstöße registriert. „Bei den fast 2500 Kontrollierten der letzten Wochen gab es nur 56 Verstöße“, sagte Gesundheitsamtsleiterin Regine Krause-Döring laut Mitteilung der Stadt. Das entspräche 2,2 Prozent. Ihr sei klar, dass Quarantäne eine erhebliche Einschränkung bedeute. „Dass es in Leipzig in den vergangenen Tagen nur sehr wenige Neuinfektionen gab, ist auch Verdienst all derer, die sich in der Vergangenheit oder auch derzeit in häuslicher Isolation befinden.“

Anzeige

Kontrollen ein- bis zweimal wöchentlich

Laut Stadt überprüfen Kontrolleure Kontaktpersonen zweimal wöchentlich, Infizierte einmal pro Woche. Wer bei den unangekündigten Kontrollen nicht angetroffen wird, werde anschließend häufiger aufgesucht, hieß es.

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei erscheinen sie unangekündigt und weisen sich mit ihrem Dienstausweis aus. Wer überprüft wird, soll die Wohnungstür öffnen und seinen Personalausweis vorzeigen. Zudem könnten die Betroffenen um Hilfe bitten, falls sie welche benötigen.

Mehr als 3000 Leipziger in Quarantäne

Seit Beginn der Corona-Pandemie war für mehr als 3000 Leipziger Quarantäne angeordnet gewesen. Für die Überprüfung ist grundsätzlich das Gesundheitsamt zuständig. Um die zuständigen Mitarbeiter zu unterstützen, seien auch Kollegen aus anderen Behörden eingesetzt worden, die wegen reduzierter Öffnungszeiten ihrer Ämter Kapazitäten haben.

Die Quarantäne wird den Angaben der Stadt nach zunächst mündlich angeordnet. Anschließend bekommt der Betroffene einen schriftlichen Bescheid. Verstöße können mit einer Geldbuße oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Von Josephine Heinze