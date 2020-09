Leipzig

Die Zusammenarbeit der Oper Leipzig mit Katharina Wagner, der Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Chefin seiner Festspiele in Bayreuth, steht unter keinem guten Stern. Nachdem sie Ende 2017 auf der Zielgerade ihren „Tannhäuser“ abgesagt hatte, wird nun auch nichts aus ihrem Leipziger „ Lohengrin“, einer Zusammenarbeit mit dem Teatro del Liceu in Barcelona. Leipzig-Premiere sollte am 7. November sein. Weil die Premiere in Barcelona wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste und die Corona-Regeln auch in seinem Hause die ausladende Choroper unaufführbar machen, zog Leipzigs Opernintendant Ulf Schirmer nun die Reißleine.

Begleitende Hack-Ausstellung

Statt der Regiearbeit Katharina Wagners präsentiert die Oper Leipzig nun am 7. November eine „ Lohengrin“ im „kreativ verkürzten Opernformat“ – und auf einer Bühne, die beherrscht wird von Motiven des in Bayreuth geborenen Bildhauers und Malers Klaus Hack. Zusätzlich präsentiert die Oper Leipzig seine Werke in einer Ausstellung. Welche Auswirkungen die „ Lohengrin“-Veränderungen auf die für 2022 geplanten Leipziger Wagner-Festtage haben wird, während derer alle Musiktheaterwerke Richard Wagners gezeigt werden sollen, will die Oper Ende des Monats bekanntgeben. Dann gibt es auch weitere Termin für den Mini-“ Lohengrin“.

Unterdessen ist Katharina Wagner genesen und kündigt ihre Rückkehr nach schwerer Krankheit auf den Grünen Hügel für Montag an. „Sie kommt wieder und sie nimmt ihre Arbeit wieder auf“, sagte Hubertus Herrmann, der Pressesprecher der Festspiele. Katharina Wagner sei „vollständig genesen“.

www.oper-leipzig.de

