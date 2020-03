Leipziger Museen schließen ab Samstag – Bildermuseum streamt live

Leipzig

Am Freitagnachmittag stand es fest: Auch die städtischen Museen in Leipzig müssen schließen. Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste, und sein Team haben sich auf den Ernstfall vorbereitet. Am Freitag beginnt um 18 Uhr der Probelauf für „MdbK [insight]“, ein neues digitales Format, in dem Künstlerinnen und Künstler über ihre Werke sprechen, neue Ausstellungen vorgestellt werden und live auf Fragen und Kommentare geantwortet werden soll. Gedreht wird testweise in der Konsumzentrale. Weidinger diskutiert dann mit Paule Hammer über dessen zwölf Meter hohe, sich immer wieder veränderndes Styropor-Skulptur „Kaputtnik“ im Museumscafé.

Livestream auf der Facebookseite des Museums

Zu sehen ist der Livestream auf dem Facebook-Kanal des Museums. Dafür, so Weidinger, solle Twitch.tv genutzt werden, ein Live-Streaming-Videoportal, das hauptsächlich zur Übertragung von Videospielen genutzt und hier in ein anderes Format transformiert werde. Seines Wissens sei man das erste Museum deutschlandweit, das ein Projekt dieser Art ausprobiere.

„Wenn alles funktioniert, soll ,MdbK [insight]’ erst einmal vom 23. bis 27. März auf Sendung gehen.“ Geplante Themen seien unter anderem die Künstergruppe OPAL, die neuen Ausstellungen zu Norbert Wagenbrett (geplante Eröffnung am 24. März) und die zusammen mit dem Umweltbundesamt konzipierte Schau Zero Waste (geplante Eröffnung am 26. März). Die Dauer der Sendungen sei völlig offen, erklärt Weidinger.

Coronavirus-Krise als Beschleuniger

Eröffnet im klassischen Sinne werden diese Ausstellungen aller Voraussicht nach nicht. Am Freitag teilte Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch mit, dass ab Samstag alle Museen in Trägerschaft des Freistaats geschlossen werden. In Leipzig betrifft das das Völkerkundemuseum im Grassi und das Musikinstrumentenmuseum, das ebenfalls im Grassi untergebracht ist. Vor diesem Hintergrund rechnete man auch bei den städtischen Museen schon im Laufe des Tages mit baldiger Schließung.

Das, so Weidinger, sei der eine Grund für die Etablierung des neuen Formats. Der andere: „Wir haben so viele Inhalte und Informationen, da ist es gut, einen weiteren Kanal zu entwickeln, auf dem man sie ausspielen kann.“ Zudem habe man sich bereits eine große digitale Community aufgebaut. Die Coronavirus-Krise beschleunige nun Pläne, die man ohnehin schon gehabt habe.

Wechsel in ein geschlossenes Haus

Ob und wie es dann mit „MdbK [insight]“ weitergeht, müssten andere entscheiden, sagte Weidinger. Am 26. März ist sein letzter Arbeitstag in Leipzig. Der Österreicher tritt zum 1. April sein Amt als Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz an. Damit verbunden ist ein wohl einmaliges Kuriosum: „Ich werde in einem geschlossenen Haus aufhören und in einem geschlossenen Haus anfangen“, meint der 58-Jährige. Das Museum in Linz ist an allen Standorten seit Freitag und zunächst bis 3. April geschlossen.

„Leichter zu schließen als wieder zu öffnen“

Weidinger hält dort wie hier mehrmonatige Schließungen für möglich. „Es ist leichter, ein Museum zu schließen, als es wieder aufzumachen, dafür dann die Verantwortung zu übernehmen.“ Wirtschaftlich sei das vor allem für die externen Sicherheitsfirmen und auch die Freelancer in der Kunstvermittlung fatal. Bei letzteren könne man als Museum zumindest mithelfen, die Folgen abzumildern.

Er selbst bleibe Leipzig und den Künstlern Ostdeutschlands eng verbunden. Zudem lebt seine Partnerin in der Stadt. „Es gibt keine Abschiedsfeier.“

Von Jürgen Kleindienst