Leipziger Studie: Mundschutz reduziert körperliche Belastbarkeit

Leipzig

Eine Untersuchung am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) hat erstmal wissenschaftlich bestätigte Ergebnisse zum körperlichen Einfluss von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) geliefert. Untersucht wurde, wie sich sowohl chirurgische Masken als auch FFP2-Masken auf die physische Belastbarkeit ihrer Träger auswirken. Die Resultate sind wenig überraschend und bestätigen das subjektive Empfinden vieler Menschen: Die sogenannte kardiopulmonale Leistungsfähigkeit wird laut den Forschern signifikant reduziert.

Heißt konkret: Wer einen MNS trägt, dessen Herz und Lunge können unter Belastung weniger effektiv arbeiten. „Die Masken beeinträchtigen die Atmung, vor allem das Volumen und die höchstmögliche Geschwindigkeit der Luft beim Ausatmen“, teilt das UKL mit. Bei der Untersuchung der freiwilligen Probanden äußerte sich dies in einer Reduzierung der maximal möglichen Kraft auf dem Fahrradergometer, außerdem wurde eine schnellere Ansäuerung des Blutes registriert, was für Sauerstoffmangel spricht.

Anzeige

Keine Kritik an Maskenpflicht

„Die Ergebnisse unserer Untersuchung bestätigen das subjektive Gefühl vieler Menschen“, wird Ulrich Laufs, Klinikdirektor der Kardiologie, in der Mitteilung zitiert. Keinesfalls jedoch solle die Studie als Kritik an der Maskenpflicht verstanden werden. Das Tragen eines MNS sei nach wie vor wertvoll, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. „Aber wir zahlen halt einen Preis dafür“, so Laufs.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Psychologe erklärt: So verändern Masken unsere Kommunikation

Vielmehr müssten die nachgewiesenen Auswirkungen etwa in der Arbeitswelt bedacht werden. So sollte etwa darüber nachgedacht werden, in körperlich anstrengenden Berufen mehr Pausen zu ermöglichen, wenn die Arbeitenden Masken tragen.

Zur Galerie Masken sind jetzt Pflicht in Sachsen, doch das heißt nicht, dass alle nun aussehen wie Krankenpfleger und Ärzte im OP. Denn viele LVZ-Leser setzen mit ihren Masken auch noch modische Statements. Hier zeigen wir ihre Masken.

Von CN