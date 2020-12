Leipzig

Die für Samstag geplante Geisteraufführung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester in der Leipziger Thomaskirche fällt aus.

Das Gewandhausorchester teilte als Veranstalter des traditionsreichen Konzerts am Donnerstag mit, „dass in der geplanten Besetzung aus Solisten, Thomanerchor und Gewandhausorchester Fälle von Corona-Infektionen nachgewiesen wurden. Diese Nachricht und die damit verbundene enge Abstimmung mit der Geschäftsführung der Thomaner, der Stadt Leipzig sowie dem Gesundheitsamt Leipzig zwingt uns leider zur Absage der Aufzeichnung des Weihnachtsoratoriums am kommenden Wochenende.“ Eine Verschiebung der Aufzeichnung komme aufgrund der Pandemie-Lage ebenfalls nicht in Betracht. Damit entfällt auch der für den ersten Weihnachtstag geplante Gratis-Stream.

Anzeige

Einen schwachen Trost hat immerhin der Mitteldeutsch Rundfunk in seinem Fernseh-Programm: Am 24. Dezember gibt es ab 23.25 Uhr die Aufzeichnung des sehr wohlgeratenen Weihnachtsoratoriums des Jahres 2018 aus der Thomaskirche.

Von Peter Korfmacher