Vor einem Jahr begannen die Corona-Inzidenzen in Deutschland in den Himmel zu wachsen. Es folgten ein furchtbarer Winter mit vielen Todesfällen und der Start für die Impfkampagne. Doch als hätte es diese nicht gegeben, steigt die Ansteckungsrate nun wieder. Sie liegt gegenwärtig sogar noch höher als im Oktober 2020. Was erwartet uns in den nächsten Wochen und Monaten – im kommenden Winter? Darüber sprach die LVZ mit dem Virologen Professor Uwe Gerd Liebert. Der 67-jährige Mediziner leitete ein Vierteljahrhundert lang das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig. Er ist nach wie vor in Forschung und Lehre aktiv.

Zwei Drittel der Deutschen haben sich bereits vollständig gegen Corona impfen lassen. Trotzdem liegen die Inzidenzwerte im Oktober 2021 sogar deutlich höher als im Oktober 2020. Wie konnte das passieren?

Es ist falsch, nur auf die Inzidenzen zu schauen. Denn heute wird viel mehr getestet als vor einem Jahr. Gerade bei Kindern gibt es – etwa bei den Tests in den Schulen – häufig unerwartete Befunde, also eine Infektion ohne Symptome. Im Oktober 2020 wären solche Fälle kaum bemerkt worden.

Höchste Inzidenz bei den unter 15-Jährigen

Erklärt sich damit auch, warum die Altersgruppe der unter 15-Jährigen aktuell die höchsten Inzidenzen aufweist?

Im Wesentlichen ist das auf die nunmehr gute Test-Situation an Schulen und Kitas zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die besonders gefährdeten, höheren Altersgruppen zuerst geimpft wurden. Für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren gilt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ja erst seit Juli 2021. Daraus ergab sich eine Verzögerung bei der Impfquote, die erst allmählich aufgeholt wird.

Welche Rolle spielt die Delta-Variante bei den jetzt wieder stark zunehmenden Ansteckungen?

In Deutschland sind die positiven Befunde derzeit zu fast 100 Prozent durch Delta verursacht, weil diese Variante leicht übertragbar ist. Zudem gibt es Delta-Subtypen, die zunehmend häufiger nachgewiesen werden. Klar ist, dass die körpereigene Abwehr durch Mutationen des Virus ausgehebelt werden kann. Wer gleich zu Pandemie-Beginn im März 2020 an COVID-19 erkrankt war, dessen Immunsystem kann durch die aktuelle Delta-Variante leichter überwunden werden.

Eine 100-Prozent-Garantie gibt es nicht

Gilt das auch für vollständig geimpfte Personen?

Nein. Impfdurchbrüche sind recht selten und in aller Regel deutlich milder in ihren Auswirkungen. Doch eine 100-Prozent-Garantie gibt es nicht.

Trotzdem lässt auch dieser Schutz mit der Zeit nach. Wann kommt die Booster-Freigabe für alle Altersgruppen?

Ich möchte lieber nicht in die Glaskugel schauen. Glücklicherweise wartet die Stiko mit einer Empfehlung auch hier ab, bis genügend Daten aus Studien in verschiedenen Ländern vorliegen.

Im Winter haben Infektionskrankheiten Hochsaison. Was erwartet uns bei Corona in den kommenden Wochen und Monaten?

Es ist absehbar, dass die Infektionszahlen weiter steigen. Es werden wieder mehr Menschen ins Krankenhaus kommen, dort auch die Intensivstationen füllen und unter Umständen sterben.

Sachsen hat die schlechtesten Quoten

In Sachsen sind schon mehr als 10.000 Menschen mit Corona verstorben. Gemessen an der Einwohnerzahl waren hier doppelt so viele Todesopfer zu beklagen wie im deutschen Durchschnitt. Woran liegt das?

Einerseits ist die Ursache in der höheren Altersstruktur in den östlichen Flächenländern zu suchen. Nicht von ungefähr folgt hinter Sachsen gleich Thüringen, dann mit etwas Abstand Sachsen-Anhalt und Brandenburg bei der Corona-Sterblichkeitsquote gerechnet auf 100.000 Einwohner. Andererseits bin ich wirklich verzweifelt über die Tatsache, dass die Impfquoten ausgerechnet in diesen vier Ländern am niedrigsten liegen. Sachsen hat die niedrigste Impfquote und zugleich die höchste Sterblichkeitsquote bundesweit.

Erster Tot-Impfstoff kommt im Februar

Sie können die Angst vor Spätfolgen bei den mRNA-Impfstoffen nicht nachvollziehen?

Es gibt keinen Grund abzuwarten. Zumal auch keine Langzeitfolgen bei Impfungen vorkommen, zu denen wir nicht innerhalb weniger Wochen Hinweise hätten. Die mRNA-Vakzine sind indes schon seit vielen Monaten im Einsatz und millionenfach bewährt. Wer dennoch nur einen klassischen Tot-Impfstoff aus inaktivierten Viren nutzen möchte, für den wird voraussichtlich in drei bis vier Monaten ein erstes europäisches Fabrikat verfügbar sein. Allerdings ist die Datenlage zu dessen Effizienz und Nebenwirkungen dann naturgemäß erst mal viel dünner als bei den bekannten Corona-Vakzinen.

Wie viele Bürgerinnen und Bürger müssten sich impfen lassen, um Corona in Deutschland unter Kontrolle zu bekommen?

Wir Virologen gehen da allgemein von 85 Prozent aus. Und zwar bezogen auf alle Einwohner jeden Alters – gleich ob mit oder ohne Ausschlussgründe für eine Impfung. Derzeit liegt Deutschland bei gut 66 Prozent.

Kreisgrenze hilft nicht bei Pandemie

Halten Sie es für richtig, dass der noch amtierende Bundesgesundheitsminister im November die Sonderregelungen der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ streichen will?

Ich finde, Jens Spahn hat in schwierigen Zeiten insgesamt eine gute Figur gemacht. Aber diese neue Idee halte ich für falsch. Wir haben schon jetzt in Bayern, Thüringen und Sachsen zu hohe Inzidenzen. Sicher werden bundesweite Regelungen in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen als ungerecht empfunden. Jedoch: Mit einem Denken bis zur jeweils nächsten Kreisgrenze bekommt man eine weltweite Pandemie nicht unter Kontrolle. Ob Urlaub, Fußballspiele, Messen, Verwandtenbesuche: Die Bürger fahren doch kreuz und quer durchs Land.

Zur Person Professor Dr. Uwe Gerd Liebert, geboren 1954 in Düsseldorf, war von 1995 bis 2020 Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig. Er studierte Humanmedizin, Germanistik und Philosophie in Düsseldorf, Manchester, London und New York. Nach der Approbation 1980 war er bis 1984 an der Universitätsklinik Düsseldorf sowie an der Queen’s University Belfast (Nordirland) tätig. Von 1986 bis 1995 arbeitete er am Institut für Virologie und Immunbiologie der Universität Würzburg. Dann wechselte der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie nach Leipzig, wo das Institut für Virologie unter seiner Leitung auch einen Neubau am Ostrand des Campus Liebigstraße bezog. Seit Oktober 2020 ist er im Ruhestand, forscht aber weiter. Darüber hinaus engagierte er sich langjährig in Kirchenvorständen – so auch in Panitzsch bei Leipzig – und war Mitglied der 27. Evangelisch-Lutherischen Landessynode Sachsens.

Was ist besser: 2G oder 3G?

Das ist eine stark politisch getriebene Diskussion. Sie geht meist von der wenig realistischen Annahme aus, dass sich dann auch alle Leute an die jeweiligen Vorschriften halten und keine Schlupflöcher suchen oder finden.

Wann kommt der deutsche Freedom Day?

Als Mediziner kann ich nur hoffen: nicht so bald. Das wäre absolut verfrüht. 100 Tage nach dem groß gefeierten Freiheitstag mit dem Wegfall aller Beschränkungen in Großbritannien hat die Insel nun wieder eine der höchsten Infektionsraten weltweit. Das englische Gesundheitssystem steht am Limit.

Maske schützt gut im Klassenraum

Sachsen will am 8. November die Maskenpflicht im Schulunterricht kippen. Vermutlich sehen Sie auch das kritisch?

Ich kann nachvollziehen, unter welchem Druck die Politiker stehen, wieder mehr Normalität zuzulassen. Aber wir wissen heute, dass die Menge der Corona-Viren, die ein Kind in geschlossenen Räumen ausatmet, sich nicht unterscheidet von der Virusmenge bei Erwachsenen. Die Maske bietet einen guten Schutz. Zumal Kinder unter zwölf Jahren – anders als etwa in den USA – bei uns noch keine Impfung erhalten können. Und der Einsatz von Luftfiltern weist viele praktische Probleme auf – wie die laute Geräuschkulisse. Wenn schon ohne Maske, dann müssen wenigstens in jeder Pause alle Fenster und Türen für fünf Minuten geöffnet und auf Durchzug gestellt werden. Das Dauerlüften eines Klassenzimmers im Winter wäre absurd und obendrein sinnlos.

Gibt es jenseits der Impfungen denn gar nichts, wo wir wirklich dazu gelernt haben und Corona heute besser kontrollieren als im Oktober 2020?

Diesem scheußlichen Virus lässt sich leider kaum etwas Gutes abgewinnen. Bei den Behandlungsmethoden ist noch kein echter Durchbruch gelungen. Vielleicht steigt auf längere Sicht das Bewusstsein für Hygiene etwas an. Zum Beispiel ist es in vielen Ländern Asiens schon lange selbstverständlich, bei Schnupfen oder Husten vorsorglich eine Maske aufzusetzen – um seine Mitmenschen auch vor anderen Atemwegsinfektionen zu schützen.

Weder Grippe noch Corona harmlos

Das würde auch gegen Grippe helfen?

Zusammen mit der Grippe-Schutzimpfung durchaus. Wer behauptet, Covid sei ebenso harmlos wie eine Grippe, beweist damit nur seine Unkenntnis über die tatsächlichen Gefahren, die von beiden Krankheiten ausgehen. Auch jüngere Menschen können etwa an einer Herzmuskelentzündung als Folge einer Grippe sterben.

Haben Sie schon die Grippe-Schutzimpfung?

Ja, wie jedes Jahr – seit diesem Montag. Und alle Lieben in meiner Familie nutzen sie auch.

