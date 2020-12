Leipzig

Nun ist es offiziell: Um die hohen Corona-Infektionszahlen zu brechen, fährt Sachsen ab Montag das öffentliche Leben für die nächsten Wochen wieder nahezu komplett runter. Bis auf wenige Ausnahmen müssen alle Geschäfte schließen, darunter auch Buchhandlungen.

Doch wie reagieren die Betreiber auf die Schließung, was haben sie geplant und welche Alternativen bieten sie in der Vorweihnachtszeit an, in der viele Menschen Bücher als Geschenke kaufen? Die LVZ hat sich bei einigen Leipziger Buchhandlungen umgehört.

Buchhandlung Grümmer

Die Buchhandlung Grümmer (Zschoschere Straße 18) in Plagwitz sieht sich gut auf den Lockdown vorbereitet. „Bei uns kann man per Mail, Telefon oder im Online-Shop Bücher bestellen“, sagt Inhaberin Heike Grümmer. Zusätzlich gebe es bei ihnen eine telefonische Beratung, in der sie auch Buchempfehlungen aussprechen würden. Um die bestellten Bücher zu den Kundinnen und Kunden zu bringen, bietet die Buchhandlung einen eigenständigen Lieferdienst an, der die Ware innerhalb von Leipzig bis zum nächsten Tag nach Hause bringt. Bis die Buchhandlung am Montag ihre Pforten schließen muss, hofft Grümmer aber nochmal auf einen Besucheransturm. Dafür habe sie für die kommenden Tage extra die Öffnungszeiten (Do & Fr bis 20 Uhr, Samstag bis 15 Uhr) verlängert.

Buchhandlung Rotorbooks

Bei der Buchhandlung Rotorbooks (Kolonnadenstraße 5-7) gab es bereits einen Ansturm vor der vorübergehenden Schließung. Momentan dürfen nur fünf Leute zeitgleich herein, Wartezeiten würden aber gerne in Kauf genommen, erzählt Mitinhaberin Anke Schleper. Auch sie bietet in ihrer Buchhandlung, wie schon im Frühjahr, für die Zeit der Schließung einen Lieferdienst per Fahrradkurier für bestellte Bücher an. Bestellungen können per Mail, Telefon oder über die sozialen Medien aufgegeben werden.

Während des Lockdowns kann man auch bei Leipzigs Buchhandlungen weiterhin Bücher online bestellen – wie hier auf der Homepage der Buchhandlung Bücherwurm. Quelle: Screenshot Homepage Bücherwurm

Buchhandlung Bücherwurm

Stressig geht es auch im Bücherwurm in der Gohliser Straße 20 zu. Der Laden brummt, die Belegschaft hat alle Hände voll zu tun. Für die kommenden Wochen sei man auf alles vorbereitet, erklärt Inhaber Konstantin Kowark. Über den Online-Shop kann man weiterhin Bücher bestellen, die per Liefer- oder per Paketdienst nach Hause gebracht werden. Und auch am Telefon seien sie definitiv weiter für ihre Kundinnen und Kunden da.

Buchhandlung Wörtersee

Bei der Connewitzer Buchhandlung wartet man indes noch die konkreten Beschlüsse am Freitag ab. Man plane zwar bereits verschiedene Szenarien, hoffe allerdings, dass die Buchhandlung ähnlich wie im Frühjahr zumindest als Abholstation für bestellte Bücher öffnen könne. Falls dies nicht der Fall sein sollte, finde man individuelle Lösungen, sagt Peter Hinke. Seine Buchhandlung Wörtersee im Peterssteinweg 7 ist Teil der Connewitzer Verlagsbuchhandlung.

Im ersten Lockdown haben Peter Hinke und sein Team von der Buchhandlung Wörtersee im Peterssteinweg vorbestellte Bücher zum Abholen angeboten. Quelle: Andre Kempner

Bestellungen per Post möchte er nicht unbedingt verschicken, da die Postdienste mit den Lieferungen teilweise selbst nicht hinterherkommen würden. „Wir wollen das Beste aus der Situation machen und einen Telefonservice für unsere Kundinnen und Kunden anbieten, die natürlich auch weiterhin bei uns bestellen können“, sagt Hinke.

Buchhandlungen Thalia und Hugendubel

Auch die großen Buchhandlelsketten wie Thalia ( Karl-Liebknecht-Straße 8-14, Grimmaische Straße 10, Allee-Center) oder Hugendubel (Petersstraße 12-14, Höfe am Brühl, Paunsdorf-Center) müssen ihre Filialen in Leipzig bis auf Weiteres schließen. Sie bieten allerdings wie gewohnt die Möglichkeit, Bücher im Online-Shop sowie telefonisch oder per Mail zu bestellen.

Von Simon Ecker