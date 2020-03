Leipzigs IHK-Chef Kirpal: „Die Problemlagen sind oft existenzbedrohend“

Leipzig

Massive Umsatzausfälle, Lieferengpässe, Existenzbedrohung: Durch die Corona-Krise geraten Unternehmen vollkommen unverschuldet in große wirtschaftliche Not. Dazu drei Fragen an Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig:

Wie viele betroffene Unternehmen melden sich derzeit täglich bei Ihnen?

Weit über einhundert Unternehmen und Gewerbetreibende aus allen Branchen wenden sich jeden Tag hilfe- und ratsuchend an die Branchenberater. Tendenz steigend. Die Problemlagen sind unterschiedlich, immer aber sehr konkret, oft existenzbedrohend. Die größte Sorge bereitet den Unternehmen die fehlende Liquidität aufgrund massiver Umsatzausfälle bei oftmals weiterlaufenden Betriebskosten. Damit verbunden sind Fragen nach Förderprogrammen, explizit nach Zuschüssen, Hilfsfonds und staatlichen Finanzierungshilfen. Auch die Aufrechterhaltung von Produktionsprozessen und Lieferengpässe bei Produkten und Dienstleistungen stellt viele Unternehmen vor zunehmende Probleme. Ausbildende Betriebe beschäftigt zudem, wie es angesichts von Berufsschulschließungen, Prüfungsabsagen und Einschränkungen im eigenen Betrieb mit der Ausbildung weitergeht.

Wozu rät die IHK den in Schieflage geratenen Geschäftsleuten?

Im ersten Schritt raten wir den betroffenen Unternehmen, die vollkommen unverschuldet in große wirtschaftliche Not geraten sind, alle laufenden Kosten in den Blick zu nehmen und diese, wo möglich, zu minimieren oder zu stunden. Das Kurzarbeitergeld ist ein ganz wichtiges Instrument, um die Unternehmen zu sichern und damit auch die Arbeitsplätze für die Zeit nach der Krise zu erhalten. Auch die Aussetzung und Rückzahlung von Steuervorauszahlungen, ein Aussetzen von Vorauszahlungen an Energieversorger, an die Berufsgenossenschaft oder der Gema-Gebühren kann bei akuten Liquiditätsproblemen jetzt etwas Luft verschaffen. Für diese und weitere Schritte hat die IHK zu Leipzig Musterformulare und Musterschreiben erstellt, online abrufbar unter www.leipzig.ihk.de/coronavirus

Einige Corona-Hilfsfonds sind auf Landes- und Bundesebene angeschoben: Was ist weiterhin nötig?

Die IHK drängt gegenüber der sächsischen Staatsregierung auf konkrete Maßnahmen, die schnell helfen. Die von Bund und Land teils schon beschlossenen Maßnahmen sind wichtig, reichen aber nicht aus, weil sie angesichts der definierten Kriterien auch nicht allen Unternehmen zugutekommen. Wir brauchen jetzt – auch über die landeseigenen Förderinstitute – weitere direkte Zuwendungen, die sofort und unbürokratisch ausgezahlt werden. In einem Forderungspapier hat sich die IHK zu Leipzig an die sächsische Staatsregierung gewandt und darin konkrete Maßnahmen zur Sicherung von Liquidität und Solvenz der regionalen Unternehmen definiert. Zinslose Darlehen sind bei verlorenen Umsätzen nicht immer der beste Weg. Es braucht mehr Zuschüsse, echte steuerliche Erleichterungen, einen Ausgleich des Verdienstausfalls von Beschäftigten aufgrund der Schul- und Kitaschließungen sowie eine rasche Umsetzung der erleichterten Regelungen beim Kurzarbeitergeld mit kurzen Bearbeitungsdauern.

Von Sabine Kreuz