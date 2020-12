Leipzig

Der Stadtbummel im Advent, das Schlendern über den Weihnachtsmarkt – in Corona-Zeiten fällt das für Viele aus. Das Immobilienunternehmen Engel & Völkers hat die Daten einer Laserzählung (hystreet.com) in 49 deutschen Großstädten ausgewertet, bei die Menge der Passanten in den Einkaufsstraßen durch Messgeräte ermittelt wurde. Ergebnis: Am vergangenen Sonnabend ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um knapp die Hälfte (48 Prozent) zurück.

Petersstraße und Hainstraße hart getroffen

In Leipzig beispielsweise traf es die Petersstraße mit 54,3 Prozent Rückgang besonders hart. Auch in der Hainstraße wurden 45,2 Prozent weniger Passanten gesichtet. Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass sich weniger Menschen aus dem Umland auf den Weg machen. In der Grimmaischen Straße wird erst seit Juni gezählt, so dass ein Vergleich zum Vorjahr fehlt.

Auch in Dresden brach das Geschäft in der Prager Straße (minus 57,3 Prozent) ein. In der Erfurter Schlösserstraße wurden mehr als zwei Drittel weniger Passanten vermerkt. Allerdings ist das im bundesweiten Vergleich wenig gegenüber Schlusslicht Münster, wo gut 90 Prozent wegblieben.

Weihnachtsmarkt , Gastronomie und Kultur fehlen

„Natürlich sind Besucher in der Innenstadt weggefallen, weil der Weihnachtsmarkt und die Gastronomie fehlen“, sagt Heike Melzer, Leiterin der Geschäftsstelle von City Leipzig Marketing. „Auch die Kultureinrichtungen sind ja geschlossen.“ Einkaufen sei in den meisten Fällen eben nicht der einzige Grund, warum es Menschen in die Innenstadt ziehe.

Die stärksten Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr wurden in den Abendstunden ab 17 Uhr festgestellt. „Einkaufen scheint in Corona-Zeiten nur noch Mittel zum Zweck zu sein und nicht mehr das Shopping-Erlebnis mit Gastronomie und Weihnachtsmärkten in den Innenstädten“, beklagt Miriam Siegert, Analystin bei Engel & Völkers Commercial in Hamburg.

Jedes vierte Geschäft stellt sich um

Der Präsident des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft, Andreas Mattner, warnt deshalb: „Die Frequenz- und Umsatzeinbrüche im Einzelhandel sind ein Beleg für die dramatische Situation und den wirtschaftlichen Überlebenskampf in Deutschlands Innenstädten.“ Mattner nennt eine weitere Einschränkung der Kunde-pro-Quadratmeter-Fläche „verantwortungslos“ – zumal der Einzelhandel bislang nicht als Hot Spot für Corona-Infektionen aufgefallen sei.

Folgerichtig hat in der Krise mittlerweile jedes vierte Geschäft vorübergehend geschlossen oder seine Öffnungszeiten angepasst. Das wiederum geht aus einer Analyse der Online-Plattform Sendinblue hervor. Untersucht wurden dafür insgesamt über 4000 Geschäfte auf beliebten Einkaufsstraßen der 20 größten deutschen Städte.

Bundesweite Spitzenwerte

Zumindest in dieser Auswertung verbirgt sich eine gute Nachricht: Während nämlich in München jedes fünfte Geschäft dicht gemacht hat, sind es in Leipzig lediglich 6 und in Dresden 8,8 Prozent. Das sind bundesweite Spitzenwerte. Eine Erklärung dafür bietet sich auch an. Leipzig ist mit 17,9 Prozent Spitzenreiter deutschlandweit bei den Geschäften, die ihre Öffnungszeiten verändert haben. In Dresden sind es noch 14,7 Prozent. Der Schluss, dass die sächsischen Händler besonders flexibel auf den „Lockdown light“ reagieren, liegt deshalb nahe.

City-Marketing-Sprecherin Melzer sagt: „Das hat vor allem Personalkostengründe.“ Vor allem in den Abendstunden fehle die Besucherfrequenz in der City. Deshalb hätten sich zahlreiche Läden entschieden, schon 19 Uhr zu schließen.

Von Roland Herold