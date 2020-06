Leipzigs städtische Hallenbäder öffnen ab Montag

Leipzig

In Leipzig öffnen ab Montag wieder die städtischen Schwimmhallen. Wie in Freibädern auch, gelten dann strenge Hygiene-Auflagen. Das teilte die Leipziger Sportbäder GmbH am Mittwoch mit. In der Folge darf nur eine bestimmte Zahl an Menschen ins Wasser. Auf eine 25-Meter-Bahn dürfen jeweils nur maximal sieben Personen. Auf einer 50-Meter-Bahn dürfen höchstens 14 Personen gleichzeitig schwimmen. Sollte die Besucherkapazität der jeweiligen Schwimmhalle ausgereizt sein, müssten weitere Besucher warten, bis andere Badegäste die Halle verließen, so Sprecherin Katja Gläß.

Weiterhin gelten die bestehenden Anstands- und Hygieneregeln. Um Besucher darauf hinzuweisen, werde es eine umfangreiche Beschilderung geben, erklärte eine Sprecherin. In den Bädern werden Desinfektionsspender aufgestellt, die Anlagen werden häufiger gereinigt. Zudem wir die Zahl der Sitz- und Liege-Gelegenheiten deutlich verringert. Die Saunen bleiben komplett geschlossen. Schwimmunterricht für Schulklassen findet in diesem Jahr nicht mehr statt.

In Folge der Corona-Pandemie waren die Sportbäder für drei Monate geschlossen.

Von joka