Frankenburg

Frank Zwinscher ist ein Mann, der immer gern die Kontrolle behält. Im dunklen Anzug kommt er auf die Arbeit, Seniorenpflegeheim „Am Rittergut“ in Frankenberg bei Chemnitz. Vor der Tür grasen Ziegen. Zwinscher: fester, sicherer Schritt. Blick auf den langen Flur, über den sich Rollatoren, Rollstühle, Pflegekräfte schieben. Jeden begrüßt er mit einem Lächeln. Er guckt zufrieden.

Sechs Alten- und Pflegeheime führt der 39-Jährige, in Sachsen und Thüringen. Ein Familienbetrieb, der im umgebauten Kuhstall seiner Mutter begann und heute 180 Menschen beschäftigt. Wenn Zwinscher abends nach Hause kommt, werden ihn dort seine Frau und die zwei Kinder erwarten. Alles unter Kontrolle, jedenfalls wirkt es so.

Dass Frank Zwinschers Leben in den letzten Wochen etwas aus den Fugen geraten ist, sieht man nicht auf den ersten Blick. Er streicht sich über die kurzen schwarzen Haare. „Ich fühle mich verraten“, sagt er.

Die Mehrheit der Corona-Toten stirbt in Pflegeheimen

Der Verrat ist bisher nur ein Satz, und zwar der vierte in §20a, Absatz 3 des neuen Infektionsschutzgesetzes. Im Prinzip steht da: Wer bis zum 15. März nicht geimpft ist, darf nicht in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder anderen gesundheitlichen Einrichtungen arbeiten.

Die Impfpflicht für bestimmte Berufe wurde Anfang Dezember für ganz Deutschland beschlossen. Allein die AfD stimmte dagegen. Das Gesetz betont die „besondere Verantwortung“ der Pflegenden, die „intensiven und engen Kontakt“ zu besonders gefährdeten Menschen haben.

Tatsächlich stirbt die große Mehrheit der Corona-Toten in Pflegeheimen. 85 Prozent aller Toten waren älter als 70 Jahre. Ende 2020 kam das Virus nach Frankenberg. Zwinschers Haus war komplett infiziert, fast jeder Dritte starb. „Schlimm“ sei das gewesen, sagt Zwinscher. Was normalerweise zum Heimalltag dazugehört, habe sein Personal schwer belastet.

Die Impfpflicht soll das verhindern. Wenn alte Menschen sich nicht schützen, zum Beispiel weil es ihre Verwandten so wollen, dann sollen es die Pflegenden tun. Ob das verhältnismäßig ist, darüber lässt sich streiten. Fest steht, dass der Pflege Leute fehlen werden. Von 40.000, die in Sachsen unter die Pflicht fallen, sind heute ein Viertel ungeimpft. Dazu kommen die ungeimpften Auszubildenden, die den Job gar nicht erst anfangen werden. Und was, wenn die heute Geimpften beim nächsten Booster nicht mehr mitmachen wollen?

Testen, Abstand und Vorsicht seien genauso wichtig

Wer soll nach März noch unsere Alten pflegen? Im Heim „Am Rittergut“ wird die Not in diesen Tagen deutlich. Zum einen, weil man bis zum 31. Januar die erste Impfung braucht, um noch rechtzeitig zum Stichtag geimpft zu sein. Zum anderen, weil das Gesetz hier nicht nur viele Pflegende, sondern auch einen Mann ganz direkt treffen würde: den Heimleiter Frank Zwinscher.

Dass einer wie Zwinscher so jung Chef werden konnte, liegt auch an den rasanten Wendejahren. Zwinschers Mutter, eine Gemeindeschwester, baute 1992 den Vierseitenhof der Familie zu einem Pflegeheim um. Im alten Kuhstall in Königshain-Wiederau entstanden drei erste Pflegezimmer. Dank Förderungen konnte das Familienunternehmen schnell wachsen. Sie bauten weiter: im benachbarten Frankenberg, in Lichtenau, dreimal in Thüringen.

Im Seniorenpflegeheim „Am Rittergut“ in Frankenberg gehen die Meinungen zum Thema Impfen auseinander. Quelle: Wolfgang Sens

„Wir ahnten damals nicht, dass unsere Heime bestens für eine Pandemie gerüstet sind“, sagt Zwinscher und lacht. Das Haus in Frankenberg hat Platz für 80 alte Menschen, die meisten davon in Einzelzimmern. Quarantäne: kein Problem. Während der Pandemie fragten sogar umliegende Krankenhäuser bei Zwinscher an, ob er sie entlasten und Patienten aufnehmen könne. Er konnte.

„Wir waren auch fürs Liebhaben da“

Während der Lockdowns, erzählt Zwinscher, hätten seine Pflegekräfte ein Viertel mehr gearbeitet als sonst. „Als das Besuchsverbot kam, waren wir auch fürs Liebhaben da.“ Und er, der Chef, war für seine Leute da. Er verteilte Restaurantgutscheine und bezahlte gut: ein Einstiegsgehalt von 18 Euro pro Stunde für neue, gelernte Kräfte. „Meine Pflegekräfte haben sich hier zwei Jahre lang aufgeopfert“, sagt Zwinscher. „Aber dafür sind wir ja da.“

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frank Zwinscher hat auch eine klare Vorstellung, wofür er und seine Leute nicht da sind. Ende November gab er im MDR ein Interview, in dem er die Impfpflicht für seine Branche kritisierte. „Ich bin nicht gegen die Impfung“, sagte er. „Aber für mich gehören Testen, Abstand und Vorsicht genauso dazu.“

„Ich brauche hier jeden und jede Einzelne.“

Die Querdenker-Szene feierte das Video. Rechte Gruppierungen, die in Frankenberg zu Hunderten gegen die Schutzmaßnahmen demonstrieren, luden Zwinscher für eine Rede ein. Er lehnte ab. „Ich bin ein Mensch der Mitte“, sagt er. „Ich kann es nachvollziehen, wenn Menschen auf die Straße gehen – aber wenn, dann friedlich.“

Frank Zwinscher läuft durch sein Heim, er stellt Pflegekräfte vor. Manche sind geimpft, andere nicht. Kürzlich sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, die Impfpflicht könne sich verschieben, wenn nicht gesichert sei, dass „alle Einrichtungen versorgt werden können.“ Auf wie viele könnte er hier verzichten? „Ich finde das eine unverschämte Frage“, sagt Zwinscher. „Ich brauche hier jeden und jede Einzelne.“

Bis 2030 werden in Sachsen 21.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. Auch Zwinscher benötigt Nachwuchs. Durch die Impfpflicht drohen ihm nun Kräfte auszugehen. Ende vergangenen Jahres war noch jede zweite seiner Pflegekräfte ungeimpft. Dann, plötzlich, ließen sich mehr und mehr impfen, mittlerweile 80 Prozent. Gegen ihren Willen, glaubt Zwinscher. Ist das so?

Impfen fühlte sich an wie Zwang

Doreen Lange, 47, gelernte Altenpflegerin, eine Frau mit blonden Haaren und tätowierten Augenbrauen, arbeitet in der Pflege seit sie volljährig ist. Sie lernte bei Zwinscher, dann baute sie fünf Jahre lang einen Pflegedienst auf, „vom nackschen Schreibtisch“, sagt sie. Sie war ausgebrannt, da kam sie zu Zwinscher zurück, als Dienstleiterin.

„Ich hoffe ganz stark, dass die Politik noch einsieht, dass es so nicht geht“, sagt Heimleiter Frank Zwinscher. Quelle: Wolfgang Sens

Lange hakt sich bei einer Patientin mit grauen kurzen Haaren unter, streichelt ihren Arm. Sie spazieren durchs Haus, dann setzen sie sich. Als Anfang Dezember die Impfpflicht beschlossen wurde, meldete sie sich als arbeitssuchend. Lange ist ungeimpft, sie wollte das nicht. „Ich teste und schütze mich“, sagt sie. Auf dem Amt bot man ihr neue Jobs an, etwa als Putzhilfe, zu Mindestlohn.

„Ich habe Achtung vor diesem Beruf, aber ich habe doch etwas ganz anderes gelernt“, sagt sie. Lange ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ein Job mit Mindestlohn – wäre es das wert?

Wie soll es weitergehen?

Vor anderthalb Wochen ließ sich Doreen Lange doch impfen. „Es fühlte sich an wie Zwang“, sagt sie. „Ich könnte jetzt schwafeln, wie sehr ich meinen Job liebe“, sagt sie. Nein, deswegen habe sie sich nicht überwunden. Nicht, weil sie an ihrem Job hänge. Sie legt den Arm um die Bewohnerin neben ihr. „Wie soll es denn sonst hier weitergehen?“, sagt sie. „Ich werde hier doch gebraucht.“

Vor einigen Tagen bemerkte Lange, dass etwas anders war. Sie behandelte mit einer Kollegin gerade eine sehr alte Bewohnerin. Die Kollegin: ungeimpft. Sie wuschen, zogen die Frau an, da sagte die Kollegin: „Macht euch nur Gedanken, wie es hier bald ohne uns weitergeht.“

„Aber wir sitzen doch noch im selben Boot?“, dachte sich damals Lange. Ob sie die Kollegin einmal beiseite genommen habe? Ob sie ihr sagte: Mensch, lass dich doch auch impfen. „Nein“, sagt Lange. Das würde sie nie tun, niemals.

„Ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch“

Einen Flur weiter sitzt eine zierliche Frau. Tina Börner, dezente Piercings an Lippe, Nase, Ohr, ist 34, sie pflegt seit zehn Jahren. „Das ist der Job, den ich mein Leben lang machen will“, sagt sie. „Es macht Spaß, ich helfe gern, die Dankbarkeit gibt mir viel.“

Wenn alles kommt, wie es kommen soll, wird Börner ihren Job in sechs Wochen los sein, sie ist ungeimpft. „Ich habe Angst davor“, sagt sie.

Warum? Warum ist die Angst vor einem milliardenfach verimpften Mittel größer als der Wunsch, seinen Traumjob weiterzumachen?

„Ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch“, sagt Börner. Vor zwei Jahren änderte sich das. Börner hat eine vierjährige Tochter, bei der ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Sie wollte unbedingt, dass ihr Kind überlebt, also stürzte sie sich in das Thema, las komplizierte wissenschaftliche Artikel, Erfahrungsberichte. Und sie bekam die Chance, an einer Studie teilzunehmen, eine eher experimentelle Behandlung für ihr Kind. Es glückte, ihre Tochter wurde krebsfrei.

Angst vor der Spritze und den Nebenwirkungen

Als die Corona-Impfung möglich wurde, versuchte sich Börner wieder Wissen anzulesen. „Es kommt mir wieder vor wie eine große Entscheidung“, sagt sie. Nur gab es diesmal keine Ärztin, die sie beriet. Und keine große Auswahl, keine Alternativen. Sie bekam Angst vor der Impfung, die seitdem nicht mehr verschwand.

Und wenn der 15. März kommt? Der Plan des Gesundheitsministeriums ist wohl, dass allen ungeimpften Pflegekräften ein Betretungsverbot für ihre Arbeitsplätze erteilt werden soll. Womöglich per Brief. „Ich muss ehrlich sein, ich denke darüber noch nicht allzu sehr nach“, sagt Börner. Ihren Job wolle sie behalten. „Aber ich bleibe hartnäckig.“

Am Ende des Flurs liegt das Büro von Frank Zwinscher. Was wäre mit ihm, wenn die Impfpflicht kommt? Auch Zwinscher ist ungeimpft, seine ganze Familie ist es.

Er selbst erklärt das mit einem Unfall vor vielen Jahren. Er war Anfang 20, ein lauer Sommerabend, und Zwinscher wollte abends noch mit dem Fahrrad zu Freunden. In einer Linkskurve schnitt ihn ein Auto, danach bricht die Erinnerung ab. Er trug keinen Helm, im Krankenhaus fanden sie eine Hirnblutung, konnten aber nicht viel tun, denn das geplatzte Gefäß in Zwinschers Kopf war inoperabel. „Ich hatte einfach ein Riesenglück“, sagt er.

Zwinscher will abwarten

Zwinscher hat seitdem seinen Geruchssinn verloren. Er nahm 30 Kilo ab, brauchte ein Jahr, um zurück ins Leben zu kommen. Er wurde vorsichtiger. Als er von den sehr seltenen Hirnvenenthrombosen nach Impfungen hörte, entschied er sich dagegen.

Kann er, der Chef, nach dem 15. März nicht mehr in sein Büro? „Zur Not kann ich alles online von zu Hause steuern“, sagt er. Ein Scherz. Aber Zwinscher will abwarten. Zum Beispiel auf Valneva, einen herkömmlichen Totimpfstoff, der sich gerade in der Zulassung befindet.

Es wirkt wie eine Pattsituation beim Schach. Die Regierung hofft, dass sich wegen der Pflicht noch viele impfen lassen. Und Zwinscher sagt, was viele in Sachsen denken: „Ich hoffe ganz stark, dass die Politik noch einsieht, dass es so nicht geht.“

Von Josa Mania-Schlegel