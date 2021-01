Lockdown in Sachsen: Das sagen Leipziger Lehrer, Eltern und Schüler zum Corona-Schulfahrplan

Leipzig

Die Würfel sind gefallen: Schulen und Kitas bleiben auch nach dem 10. Januar geschlossen. Erst ab 8. Februar gehen sie eingeschränkt wieder in Betrieb – mit Wechselunterricht ab 5. Klasse. Nur Abschlussklassen können schon ab 18. Januar den Unterricht wieder aufnehmen. Und: Winterferien gibt es diesmal nur in der ersten Februarwoche, dafür werden die Osterferien verlängert. Die LVZ hat Lehrer, Eltern und Schüler in Leipzig gefragt, was sie vom neuen Corona-Schulfahrplan halten.

Themen aus dem Lehrplan für Heimunterricht vorgezogen

Aus allen Wolken falle er zwar nicht, sagt Christian Schletter, Deutsch- und Geschichtslehrer am Gerda-Taro-Gymnasium. „Dass der Lockdown verlängert wird, war ja bereits zu ahnen. Trotzdem wäre es schön gewesen, ein bisschen früher informiert zu werden.“ Die zwei Homeschooling-Wochen vor und nach den Weihnachtsferien hätte er dann wohl etwas anders konzipiert. Der 36-Jährige unterrichtet vor allem Sechst- und Siebtklässler und hatte Themen aus dem Lehrplan vorgezogen, die sich für den Heimunterricht am besten eignen. Nun muss er umdenken.

Die Schulen weiterhin geschlossen zu halten, hält er aber medizinisch für alternativlos. Daher sei es auch verständlich, die Ferien nach vorn zu ziehen, findet er – selbst wenn dadurch für seine Frau und ihn mit zwei Kindern einige organisatorische Probleme auftauchten. Wie für die meisten Eltern: „Manchmal habe ich den Eindruck, die Politik hält schon häusliche Lernzeit für so etwas wie Ferien“, sagt er. Verdruss bereitet ihm, dass die Schulplattform LernSax nur unzuverlässig funktioniert. „Die schönsten Vorbereitungen nutzen nichts, wenn dann die Technik streikt.“

Nicht jeder Unterrichtsstoff ist aus der Ferne vermittelbar

Ann-Katrin Müller, Hauswirtschaftslehrerin an der Oberschule am Weißeplatz, versucht für sich persönlich zwar, dem Lockdown auch eine gute Seite abzugewinnen: „Ich nutze die Zeit, um Lernvideos aufzunehmen und andere digitale Projekte zu verfolgen.“ Davon könne sie als junge Lehrerin mit ihren Schülern langfristig profitieren, hofft die 30-Jährige. Auch die Verlegung der Ferien sei für sie als Alleinstehende ohne Kind kein Problem. „Uns Lehrern geht es in der Pandemie noch vergleichsweise gut“, findet sie. „Andererseits blutet aber mein Lehrerherz.“ Denn nicht jeder Unterrichtsstoff sei auf die Ferne vermittelbar. „Wenn wir löten lernen, müssen wir löten.“

Sebastian Schindler, Geschichtslehrer an der Georg-Schumann-Oberschule, hofft ebenfalls, dass es klappt mit der Rückkehr der Abschlussklassen in den Präsenzunterricht in knapp zwei Wochen. „Und wenn auch nur im Wechselmodell. Das ist besser als gar nicht.“ Digitalunterricht könne den direkten Austausch nicht ersetzen, sagt der 33-Jährige. „Das haben wir schon beim ersten Lockdown im Frühjahr gemerkt.“

Kritik an Schulplattform LernSax

Dass Eltern bei gebuchtem Urlaub freie Tage für die Kinder beantragen können, sei die eine Sache, meint Anja Etzold, Leiterin der Grundschule Gundorf. „Aber was ist denn mit den Lehrern, die in den eigentlichen Winterferien Urlaub gebucht haben?“ Ihr fehlten genaue Erklärungen, wie alles ablaufen soll. „Wie viele Eltern werden wohl so eine Ausnahmegenehmigung beantragen“, fragt sie. Zudem sorgt sie sich um die Halbjahreszeugnisse. „Wir haben gar nicht genügend Noten“, meint sie. LernSax erledige sein Übriges. „Wir würden gern Videokonferenzen für unsere Schüler anbieten, können es aber nicht, weil das Programm nicht funktioniert“, schimpft sie.

Anja Etzold leitet die Grundschule Gundorf. Quelle: privat

LernSax ist auch ein Thema für Janet Greier-Laskosky, Leiterin der Clara-Wieck-Schule. „Wir werden am Montag die neuen Aufgaben allen Schülern durch den Klassenlehrer persönlich übergeben“, sagt sie. „Damit sehen die Klassenlehrer die Schüler auch mal wieder.“ Das alles natürlich mit den geltenden Abstandsregeln. Die vorgezogenen Ferien seien an ihrer Schule kein Problem. „Wir machen einfach das Beste draus.“ Für die Zeit nach den Ferien wünsche sie sich strikt getrennte Klassen mit ihren Klassenlehrern – und diese strikte Trennung auch im Nachmittagsbereich.

Schüler freuen sich auf Rückkehr zum Unterricht

Joyce Schmidt besucht die 8. Klasse der 20. Oberschule. Ihr fehlt die Schule mittlerweile sehr. „Ich würde viel lieber wieder zur Schule gehen, als immer nur zu Hause rumzuhängen“, sagt sie. In diesem Schuljahr habe sie viel verpasst. Besonders fehlte ihr, den Stoff im Unterricht erklärt zu bekommen, so die 14-Jährige. Sie kann kaum erwarten, dass es wieder losgeht. „Ich freue mich sehr auf die Schule“, betont sie. Aber ob es am 8. Februar wirklich wieder soweit ist? Da ist sie skeptisch. „Es könnte auch noch länger dauern“, vermutet sie.

Joyce Schmidt besucht die 8. Klasse der 20.Oberschule Quelle: André Kempner

Nicole besucht die 5. Klasse am Goethe Gymnasium. Dass die Schule länger geschlossen bleibt, hat für sie Vor- und Nachteile. „Ich freue mich, dass ich weiter ausschlafen kann und nicht so früh aufstehen muss“, sagt die Elfjährige. Aber nach so langer Zeit vermisse sie ihre Mitschüler und würde sie gerne bald wieder sehen.

Nicole geht in die 5.Klasse des Goethe-Gymnasiums. Quelle: André Kempner

Arbeitgeber bei Urlaubsverschiebungen in der Pflicht

Die Zweifach-Mama Claudia Möbius sieht die Verlängerung des Lockdowns und auch das Verschieben der Winterferien eher entspannt. Sie hatte zwar Urlaub während der Winterferien geplant, diesen aber storniert und für die Woche vor Ostern neu beantragt. „Ich weiß nicht, ob ich ihn bekomme“, so die 52-Jährige. „Aber selbst wenn nicht, er geht mir ja nicht verloren.“ Sie sehe die Arbeitgeber in der Pflicht, Lösungen für ihre Mitarbeiter zu finden.

Auch Stephanie Branser sieht’s gelassen. Sie ist selbstständige Friseurin und kann sich den Urlaub frei einteilen. „Ich hatte die zweite Ferienwoche geplant, aber kann das leicht umplanen“, sagt sie. Wenn sie bis dahin überhaupt wieder arbeiten dürfe, denn auch Friseurläden sind derzeit geschlossen. „Auf Grund der aktuellen Situation haben wir keinen Urlaub gebucht“, erklärt sie.

Friseurin Stephanie Branser sieht’s gelassen. Quelle: André Kempner

Ihm gehe es gar nicht um einen gebuchten Urlaub, sondern um die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern, erklärt Andreas Otto. Der 43-Jährige wollte die erste Ferienwoche mit Tochter und Sohn verbringen. Er ist Rezeptionsmitarbeiter am Parkklinikum Leipzig und arbeitet in drei Schichten. „Da ist nicht viel Familien-Zeit“, sagt er. Durch die Verschiebung der Winterferien seien nun seine Kinder zu Hause – und anschließend er. „Das ist wirklich ärgerlich und sehr ungünstig.“ Bei ihm lasse sich das auch nicht einfach verschieben. Der Urlaubsplan sei schon im Oktober beschlossen worden. Da mussten sich 30 Leute abstimmen. „Das geht nicht einfach zu ändern.“

Andreas Otto: „Da ist nicht viel Familien-Zeit.“ Quelle: privat

Roman Schulz, der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung befürwortet hingegen die vorgezogenen und verkürzten Winterferien, denn so werde eine längere Unterrichtsphase vom 8. Februar bis Ende März ermöglicht. „Aktuell bereiten wir als ersten Schritt den Schulstart für die Abschlussklassen am 18. Januar vor“, sagt Schulz. Es würde helfen, dass mit Hygienekonzepten und geteilten Klassen bereits Erfahrungen gemacht worden seien, auf diese könne jetzt zurückgegriffen werden.

Von Mathias Wöbking, Linda Polenz und Lilly Günthner