Seit März ist Lucas Pohle als Nikolaikantor in der Nachfolge von Jürgen Wolf im Amt. Aber erst am Samstag fand aufgrund Pandemie-bedingter Absagen sein erster Konzertauftritt statt. Von den künstlerischen Ideen des 34-jährigen erhält man nach dem Spezialitäten-Programm für Orgel und Viola da gamba, das er vor einer Woche beim Bach-Orgel-Festival in der Thomaskirche vorgetragen hatte, zur Eröffnung des Orgelherbstes einen ersten Eindruck. Pohle fühlt sich an seinem neuen Wirkungsort dem romantischen Repertoire verpflichtet und stellt beim Orgelherbst der Nikolaikirche deshalb den französischen Organisten Louis Vierne in den Mittelpunkt. Beim Debüt als musikalischer Hausherr in der Kirche mit der größten Orgel Sachsens überspringt Pohle nach zwei Bach-Werken Mendelssohn und landet bei Sigfrid Karg-Elert und Max Reger. Dramaturgisch fundierte Programmgestaltung ist für ihn von hörbar großer Bedeutung.

Aufhellung und Erleichterung

Das einstündige Konzert führt von Bachs Kompositionen auf Choralmelodien über Karg-Elert, der in der Einleitung seines symphonischen Chorals „Jesu, meine Freude“ erst nur fragmentarische Partikel von dessen Melodie einfließen lässt, zu Reger, der sich in seiner Symphonische Fantasie und Fuge op. 57 von der Liturgie löst. Bei Bach geht es in der Folge von „Wenn wir in höchsten Nöthen sein“ BWV 564 und dem „Trio super Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 664 um den Blick nach oben aus der Bedrängnis. Karg-Elert bezeichnet den ersten Satz seines op. 87/2 als Inferno, das offenbar in der abschließenden Fuga con Corale noch immer in der Lebenskrise gefangen ist. An Gustav Beckmann, den Widmungsträger und Interpreten, schrieb Reger: „Op. 57 ist angeregt durch Dantes ,Inferno!’ Das dürfte Ihnen wohl alles Wissenswerte sagen: op. 57 ist wohl das schwierigste meiner bisherigen Orgelwerke.“ Pohles Debüt erzählt von Aufhellung und Erleichterung. Ausbrüche sind dagegen selten. Der neue Nikolaikantor meidet triumphales Aufbäumen. Er macht sich lieber mit beträchtlichem Einsatz an die musikalische Feinarbeit.

Licht wichtiger als Prunk

Pohle geht es nicht darum, die Hörer mit aufbrausendem Schwall in den Notstand einer spirituellen Selbstverteidigung auf der Büßerbank zu drücken. Seine Fortissimi zeigen große Nachsicht mit Regers sinfonischem Programm, das hier aus kleinen Qualen mit vielen Nadelstichen ohne höllische Hitzebrandungen besteht. Harmonische Reibungen scheinen ihm bedeutender als die virtuose Weltumarmungsgeste, die durch Licht konturierte Ornamentik wichtiger als musikalischer Prunk.

Hinterfragender Zugriff

Das anspruchsvolle und der regionalen Musiktradition sehr ernsthaft, aber ohne Anbiedern verpflichtete Programm hatte in der gut besuchten Nikolaikirche nachdrücklichen Erfolg. Pohles hinterfragender Zugriff lässt spannende Konstellationen erwarten.

Von Roland H. Dippel