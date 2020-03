Mann aus Krostitz mit Coronavirus infiziert – erster Fall in Nordsachsen

Nordsachsen

Jetzt ist auch der Landkreis Nordsachsen vom Coronavirus betroffen. Seit Donnerstagabend steht fest, dass ein Krostitzer den Erreger aus dem Skiurlaub mitgebracht hat. Nach Angaben des nordsächsischen Gesundheitsamtes handelt es sich bei dem Erkrankten um einen Mann aus Krostitz, der aus Tirol zurückgekehrt ist und die für den Coronavirus typischen Symptome aufweist.

Betroffener und Familie in Quarantäne

Er befindet sich in Quarantäne, ebenso seine Frau und die beiden Kinder, teilt die Behörde mit. Die Kinder waren zwar nicht mit in Tirol und zeigen auch keine Krankheitsanzeichen, wurden am Donnerstag aber ebenfalls vorsorglich getestet. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Landrat erlässt Allgemeinverfügung

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) hat sofort eine „Allgemeinverfügung über die Meldepflicht von Veranstaltungen und Menschenansammlungen anlässlich der Eindämmung des Coronavirus“ erlassen.

„Vor dem Hintergrund der Verdoppelung der Infektionszahlen im Freistaat in dieser Woche und des ersten bestätigten Corona-Falls im Landkreis Nordsachsen, ist entschiedenes Handeln geboten“, sagt Landrat Emanuel.

Diese Verfügung ist auf der Internetseite des Landkreises abrufbar und ab Freitag gültig. Damit wird der „Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen“ des Freistaates umgesetzt.

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt

Die Allgemeinverfügung verbietet alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Darüber hinaus sind dem Landratsamt alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen anzuzeigen. Dazu sind die in der Verfügung genannten Daten anzugeben, insgesamt 14 Fragen zu beantworten und per Mail an veranstaltungen@lra-nordsachsen.de zu übermitteln.

Mehr zum Coronavirus in Sachsen :

Von Frank Pfütze