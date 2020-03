Markkleeberg richtet Corona-Krisenstab ein

Markkleeberg

Die Stadtverwaltung Markkleeberg setzt ab sofort ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus um. Am Montagmorgen wurde dafür einen Corona-Krisenstab unter Führung von Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) eingerichtet.

Krisenstab tagt täglich

Der Krisenstab stimmt täglich alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Markkleeberger Bevölkerung ab. Basierend auf den Erlassen der Bundesregierung, des Freistaates Sachsen und des Landkreises Leipzig wurden mehrere Festlegungen getroffen. So werden alle städtischen Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt.

Das Rathaus ist bis auf Widerruf nur dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Bürger können sich telefonisch beraten lassen und in dringenden Fällen unter der Nummer 0341 3533100 Termine vereinbaren.

Feuerwehr bleibt einsatzfähig

Das Sportbad, die Stadtbibliothek, das Begegnungszentrum in Gaschwitz, Jugend- und Seniorenclubs sowie alle Turnhallen und Sportstätten bleiben vorerst geschlossen. Privatvermietungen in städtischen Räumen sind nicht möglich. Trauungen finden jedoch weiterhin statt. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markkleeberg bleibt einsatzfähig.

Kitas und Horte haben am Dienstag noch planmäßig geöffnet. Eine Notbetreuung wird derzeit vorbereitet. Krippen, Kindergärten und Horte werden auch in der Zeit der Schließung nach dem Infektionsschutzgesetz offengehalten, soweit sie für die Betreuung von Kindern von Beschäftigten in Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, also Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei oder Verwaltung, notwendig sind.

Von Gislinde Redepenning