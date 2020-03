Markranstädt fährt runter

Markranstädt

In Markranstädt läuft das öffentliche Leben – wie in den meisten Kommunen – auf Schmalspur. Zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind geschlossen und nur noch telefonisch zu erreichen.

Stadtbibliothek dicht – Onleihe weiter möglich

Am Freitag öffnete die Stadtbibliothek zum vorerst letzten Mal, seit Montag ist sie dicht, ebenso die Schulbibliothek. „Dass die Leute mehr als sonst ausgeliehen haben, ist uns nicht bekannt“, so Stadtsprecherin Heike Helbig. Allerdings habe die Stadtbibliothek auch nur bis 13 Uhr geöffnet gehabt – die Aussagen der sächsischen Landesregierung, dass ab Montag die Schulpflicht ausgesetzt wird und vermutlich noch in dieser Woche Schulen und Kitas komplett geschlossen werden, sind erst später verbreitet worden. „Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit, Bücher online auszuleihen und zu lesen“, so Helbig. „Allerdings muss man dafür bereits registriert sein.“ Die ausgeliehenen Medien verlängern sich automatisch.

Rathaus nur noch telefonisch zu erreichen

Ab sofort ist in Markranstädt auch das Rathaus für persönliche Kontakte geschlossen. Anfragen können telefonisch unter der Rufnummer 034205 610 zu folgenden Zeiten gestellt werden: montags und mittwochs von 8 bis 15 Uhr, dienstags von 8 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Bei unaufschiebbaren und dringenden Angelegenheiten, die persönlich geklärt werden müssen, bittet die Stadtverwaltung vorab um eine Terminvereinbarung per Telefon.

Beratungsstelle „Durchblick“ hilft telefonisch

Ebenfalls dicht sind ab sofort die städtischen Sporthallen in Markranstädt. Wichtig auch: Die Allgemeine Beratungsstelle „Durchblick“ steht telefonisch unter der Telefonnummer 034205 699780 zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung mit. „Sollte eine persönliche Beratung aufgrund dringender Angelegenheiten notwendig sein, ist die Vereinbarung eines Termins per Telefon notwendig“, heißt es.

Wie von Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) zu erfahren war, ist die für Dienstag geplante Bürgermeister-Sprechstunde in Räpitz abgesagt.

Von Linda Polenz